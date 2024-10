Infortunio Lobotka, spunta un altro problema: ora Conte è preoccupato

Il Napoli continua a vincere, iniziando anche a convincere ma c’è un grosso problema che riguarda le condizioni di Stanislav Lobotka.

Il centrocampista polacco si è fermato durante l’ultima pausa nazionali per un problema muscolare che non gli ha permesso di scendere in campo nelle ultime partite con il Napoli. Ha saltato tre gare importantissime e non è ancora tornato a disposizione di Antonio Conte che ha fatto completo affidamento su Biully Gilmour che si è dimostrato essere uno dei calciatori più pronti e meglio messi in campo in questo momento.

L’infortunio di Lobotka preoccupa Antonio Conte e il Napoli che vorrebbero averlo di nuovo a disposizione ma ci sono ancora degli ostacoli e delle difficoltà importanti.

Infortunio Lobotka: le ultime sul centrocampista del Napoli

Il Napoli ha perso Stanislav Lobotka pià di due settimane fa e ora sta provando a recuperarlo per le partite più importanti del girone d’andata, anche se ci sono grosse difficoltà da questo punto di vista. Antonio Conte ha saputo fare a meno del play slovacco, riuscendo a trovare in Billy Gilmour l’alter ego perfetto del numero 68 anche se le sue qualità sono impossibili da pareggiare.

L’infortunio di Lobotka aveva fatto spaventare tutti i tifosi del Napoli che erano preocuppati per la lunga assenza dello slovacco ma l’ex Brighton è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante e a infondere fiducia in tutti i tifosi.

Secondo le ultime notizie, c’è ancora un aspetto che preoccupa il Napoli circa le condizioni di Stanislav Lobotka e il suo infortunio.

Le condizioni di Lobotka: salta anche l’Atalanta

Il Napoli ha fatto a meo di Lobotka contro Empoli, Lecce e Milan e ora si appresta a ritrovarlo in campo. Anzi, no. Non è come si era detto subito dopo l’infortunio e la situazione è più delicata del previsto. Il ko dello slovacco ha messo apprensione in tutto l’ambiente napoletano che non vede l’ora di rivederlo in campo, così come Conte che, però, non intende rischiare nulla e non vuole ricadute che sarebbero pesantissime.

Secondo quanto riferisce Il Corriere delo Sport, infatti, Stanislav Lobotka va verso il recupero totale e verso la convocazione per la gara con l’Atalanta di domenica pomeriggio, ma Conte non vuole correre rischi. Il tecnico è troppo preoccupato per la fragilità muscolare che ancora è viva per lo slovacco e lo farà accomodare solo in panchina.

Contro l’Atalanta si prevede una partita molto fisica e molto accesa sotto tutti i punti di vista e quindi andare a forzare su muscoli ancora indolenziti potrebbe essere solo deleterio per il futuro della squadra.

Torna Lobotka ma Gilmour è una garanzia

“Top, sei stato top“, ha detto e ripetuto Antonio Conte a Billy Gilmour non appena lo ha sostituito sul finale della gara contro il Milan. Il centrocampista scozzese si è guadagnato un bell’abbraccio e parole al miele da parte del suo allenatore che ora inizia a innamorarsi delle sue qualità.

L’infortunio di Lobotka preoccupa, sì, ma fino a un certo punto. Dalla prossima settimana, ovvero dalla gara contro l’Inter, Conte avrà a disposizione un doppio play di grandissimo valore su cui fare affidamento.