Napoli, doppio colpo dalla Premier a gennaio: l’annuncio

Eppure si pensava che a gennaio il Napoli si sarebbe limitato a compiere qualche accorgimento, ma i piani sembrerebbero essere cambiati.

Stando alle ultime notizie, infatti, Antonio Conte avrebbe intenzione di andare a rinforzare la propria rosa con due campioni della Premier League, giocatori che a quanto pare avrebbero già dato il loro consenso al trasferimento in Serie A nel prossimo calciomercato invernale. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, perché comunque staremmo parlando di operazioni piuttosto importanti ed onerose, ma nelle scorse ore è arrivato un annuncio che avrebbe fatto iniziare a sognare, ma per davvero, i tifosi del Napoli.

Il Napoli l’ha fatta grossa: doppio colpo dalla Premier League

Sembrerebbe essere piuttosto prematuro parlare di calciomercato, ma se si tratta del Napoli, visto e considerato che Antonio Conte, Giovanni Manna ed Aurelio De Laurentiis starebbero già vagliando i nomi sui quali andare a puntare a gennaio per rinforzare e completare la rosa in vista di una seconda parte di stagione dove l’obiettivo sarà quello di lottare fino all’ultima giornata per lo scudetto.

Dopo mesi l’allenatore salentino sembrerebbe aver trovato il suo undici ideale, ed è per questo che si credeva che potesse puntare più che altro su qualche riserva di lusso nel prossimo calciomercato, così da avere alternative all’altezza dei titolati. Molto probabilmente non andrà a finire così, visto e considerato che il Napoli starebbe preparando un doppio colpo importante dalla Premier League, come confermato anche dal recente annuncio.

Intervistato dai colleghi di Radio Marte, il collega di Sky Sport Luca Marchetti ha fatto un po’ il punto sul calciomercato in entrata della formazione partenopea, parlando delle situazioni legate a due degli obiettivi principali della dirigenza per il prossimo gennaio, ovvero Marcus Rashford e Ben Chilwell, che al momento rappresentano essere più sogni di difficile realizzazione che realtà concrete.

Calciomercato Napoli, si sogna in grande: le ultime

Per puntare allo scudetto, il Napoli è pronto a regalare ad Antonio Conte Marcus Rashford e Ben Chilwell nel prossimo calciomercato, o almeno queste sarebbero le intenzioni della dirigenza partenopea, piuttosto sicura dei mezzi che ha a disposizione.

Ma quante possibilità ci sono che questi due campioni vestino la maglia azzurra a partire da gennaio? Al momento poche, anche perché stando al collega Luca Marchetti, è difficile strappare ai rispettivi club questi giocatori a prezzi saldo. Operazioni del genere sono più plausibili in estate, ma non è da escludere che il Napoli riesca comunque in questo suo obiettivo. A detta del giornalista di Sky Sport, il club azzurro deve continuare su questa linea, ovvero quella di puntare su giocatori forti usciti un po’ dai radar nell’ultimo periodo, così da farli rinascere e goderne delle gesta.