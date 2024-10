Napoli: già pronto l’erede di Lukaku e Osimhen, colpo da 100 milioni

Sembrava il centravanti indiziato prima ancora dell’arrivo di Romelu Lukaku, ma la mancata cessione di Osimhen ha cambiato le cose.

Non va dimenticato che lo stesso bomber nigeriano è ancora di proprietà del Napoli e se dovesse essere confermata l’ipotesi di vedere Lukaku già lontano dal Napoli a fine stagione, con ritorno all’Anderlecht nella prossima estate, quella del 2025, allora il Napoli dovrà piazzare il grande colpo in attacco.

C’è un centravanti, che sta vedendo il suo valore di mercato schizzare alle stelle. Prima di trovarsi in una situazione dove il Napoli non potrà competere, come accaduto per Erling Braut Haaland, Aurelio De Laurentiis non vorrà farsi sfuggire, appunto, il centravanti che sta stupendo in Europa e che, stando alle news, sarebbe in rottura col suo club.

Calciomercato Napoli: la notizia dall’estero sul colpo da 100 milioni

C’è una notizia che intriga il Napoli perché, come svelato dall’estero, uno dei calciatori tra i migliori al mondo, non avrebbe gradito quella che è stata la decisione presa all’interno del suo club. E, questo, potrebbe portare alla separazione.

Da capire se sarà immediata o meno, se si aspetterà il finale di campionato, con le cifre che viaggiano intorno ai 100 milioni di euro e che il Napoli potrebbe sborsare, qualora ce ne sarà il bisogno, per dare ad Antonio Conte una soluzione in avanti sognata letteralmente da mezz’Europa.

Non più Lukaku, qualora ce ne fossero le possibilità, nel 2025. Ma con davanti un altro Viktor, con la “kappa”, salutando Victor Osimhen in via definitiva. In un’operazione in uscita tra Osimhen e Lukaku a fine stagione, da circa 100 milioni, questi soldi verrebbero finanziati al 100% su Viktor Gyokeres, in rottura e separazione con lo Sporting Lisbona.

Napoli: via in due, pronto il colpo da 100 milioni

Andrà verso i 100 milioni il possibile colpo per quanto riguarda il centravanti del Napoli, del dopo-Lukaku e Osimhen. Secondo quanto svelano da O Jogo, in Portogallo, Viktor Gyokeres chiederebbe la cessione allo Sporting Lisbona, dopo quanto successo con il tecnico Ruben Amorim.

L’allenatore, clamorosamente, lascerà ad annata in corso per firmare con il Manchester United, nell’immediato, attraverso la clausola. Una soluzione che non sarebbe piaciuta allo stesso attaccante che, a caccia del grande salto dalla Liga portoghese al top del calcio in Europa, potrebbe salutare subito a gennaio o attendere il finale di stagione. Stesso finale che poi, qualora dovesse Lukaku non convincere a pieni voti, potrebbe portare al grande colpo in attacco da ben 100 milioni di euro per il Napoli.

Calciatore “tradito” dal suo allenatore: vanno via in tre, occasione Napoli

L’occasione è in casa Napoli, dopo il “tradimento” di Ruben Amorim perché è così che si sono sentiti, traditi, Pedro Goncalves, Hujlmand e, appunto, Gyokeres. Stesso attaccante svedese che potrebbe chiedere la cessione e il Napoli, a fine stagione, potrebbe mettersi alle porte.