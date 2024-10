Osimhen torna in Serie A, si chiude lo scambio: c’è l’annuncio

Protagonista in Turchia con la maglia del Galatasaray, Victor Osimhen potrebbe tornare ad esserlo in Serie A a partire dalla prossima stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante il club di Istanbul voglia provare ad acquistarlo, dal canto suo l’attaccante nigeriano starebbe spingendo per tornare a giocare in Italia dopo l’interesse di una delle rivali storiche del Napoli. Questo trasferimento avrebbe dell’incredibile, considerata la destinazione, ma l’impressione è che si stia viaggiando in una direzione precisa, che vedrebbe Osimhen diventare avversario degli azzurri.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché si tratterebbe essere di un trasferimento piuttosto oneroso, ma le parti potrebbero trovare un accordo sulla base di uno scambio, o almeno questo è quello di cui si starebbe parlando con insistenza in queste ore.

Osimhen torna in Serie A: giocherà nella rivale

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Victor Osimhen, che in maglia Galatasaray non sta di certo deludendo le attese. In 7 partite, l’attaccante nigeriano ha messo a segno 4 gol ed altrettanti assist, a dimostrazione del fatto che non solo può convivere all’interno dello spogliatoio con una prima donna come Icardi, ma anche incidere ed essere decisivo allo stesso tempo.

Questo potrebbe permettere ad Osimhen di meritarsi una clamorosa conferma al Napoli nella prossima stagione, ma i rapporti fra le parti sono deteriorati al punto che continuare a vedere il nigeriano con la maglia azzurra è impossibile. Per questo motivo, stando alle ultime notizie, giocatore ed agente starebbero già iniziando a guardarsi intorno in vista della prossima stagione, valutando anche una possibilità incredibile: quella di tornare a giocare e segnare in Serie A, ma da avversario della formazione di Antonio Conte.

Scenario, questo, che sarebbe stato confermato dal collega Gerardo Fasano ai microfoni di arenapoli.it. Più nello specifico, l’esperto di calciomercato ha detto che il Milan starebbe pensando a Victor Osimhen in vista della prossima stagione. Arrivare al nigeriano, soprattutto a livello economico, sembrerebbe essere ad oggi impossibile per il Diavolo, che sarebbe pronto ad offrire un allettante scambio al Napoli pur di riuscire ad ingaggiare l’attaccante.

Affare Osimhen: si chiude grazie allo scambio

Victor Osimhen a partire dalla prossima potrebbe essere il nuovo numero 9 del Milan. O almeno questo è la teoria che starebbe portando avanti il collega Gerardo Fasano. Non è la prima volta che l’esperto di calciomercato parla di questo scenario, realizzabile solo con il giusto incastro di tasselli incredibili.

Non a caso ai microfoni di areanpoli.it Fasano ha detto che il Milan starebbe pensando di offrire al Napoli uno scambio per arrivare a Victor Osimhen. Il giocatore indiziato ad essere sacrificato per il nigeriano dovrebbe essere Rafael Leao, il cui rapporto con Paulo Fonseca e tutto l’ambiente rossonero è oramai giunto ai minimi storici dopo un inizio di stagione decisamente al di sotto della aspettative.