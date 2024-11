Beffa Napoli, Marotta anticipa ADL: si chiude a gennaio

Da tempo sulle tracce del giocatore, si credeva alla fine che potesse essere il Napoli la squadra che l’avrebbe fatta franca, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, proprio nelle scorse ore ci sarebbe stata un’accelerata piuttosto decisa dell’Inter, che a quanto pare potrebbe presto sedersi al tavolo delle trattative con calciatore, club ed agenti per chiudere quest’affare. L’intenzione è quella di definire il tutto per gennaio, ma ovviamente non dispiacerebbe neanche mettere delle solide basi in vista dell’estate.

Questa seconda opzione permetterebbe però alle rivali di rientrare prepotentemente in corsa, Napoli su tutte per l’appunto, ma a quanto pare Marotta ed Ausilio godrebbero della parola del giocatore, che in questi casi vali oro.

Calciomercato, Marotta anticipa ADL: firma con l’Inter

Napoli ed Inter si contendono non solo lo scudetto, ma anche uno dei talenti più interessanti (e seguiti) della Serie A. Stando alle ultime notizie, infatti, queste due squadre sono pronte a farsi concorrenza per riuscire a giovare delle prestazioni del giocatore, che nel corso di questo inizio di stagione sarebbe finito anche nel mirino di alcune delle più importanti squadre d’Europa.

Questo potrebbe creare ancora più problemi, ma l’impressione è che si stia viaggiando spediti verso una direzione a tinte nerazzurre. Stando alle ultime notizie, infatti, forte anche del gradimento del giocatore e degli ottimi rapporti con il club detentore del cartellino, l’Inter potrebbe presto sedersi al tavolo delle trattative per cercare il prima possibile una quadra a questa situazione. L’intenzione è quella di chiudere il tutto già a gennaio, ma la concorrenza del Napoli potrebbe rimandare ogni discorso all’estate, anche perché effettivamente allenatore e società difficilmente vorranno privarsi di un giocatore così importante a stagione in corso.

In ogni modo, stando a quanto riportato dal collega Gianluigi Longari sui propri profili social, l’Inter ha individuato in Samuele Ricci l’erede ideale di Hakan Calhanoglu, finito nel mirino del Manchester City per sostituire il lungo degente, e neo Pallone d’Oro, Rodri.

Napoli, non solo l’Inter: sul giocatore c’è la concorrenza di mezza Europa

Il Napoli deve guardarsi bene le spalle dall’Inter nella corsa a Samuele Ricci. Ad oggi, però, il centrocampista non una priorità per la formazione partenopea, motivo per il quale si potrebbe lasciare strada spianata ai rivali nerazzurri.

I campioni d’Italia, però, non sono gli unici sulle tracce di Ricci, visto che anche lo stesso Manchester City starebbe da tempo valutando il suo profilo, complice la forte stima che Pep Guardiola nutre nei confronti dell’italiano. Un eventuale interesse concreto dei Citizens stravolgerebbe completamente le carte in tavola, ma fino a questo momento è proprio l’Inter la squadra che avrebbe compiuto passi concreti verso il centrocampista del Torino, obiettivo, fra le altre cose, anche dei rivali cittadini del Milan. Insomma, la coda è piuttosto lunga, con il Napoli che potrebbe uscirne sin da subito per evitare di partecipare ad aste.