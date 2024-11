Doppio colpo a gennaio dalla Serie A: scelta già presa per 40 milioni

Il Napoli ha bisogno di intervenire sul mercato, per porre delle basi per l’oggi e per il domani, con Antonio Conte.

È chiaro che l’assenza dalle coppe, “fa un favore” ad Antonio Conte, in merito alla situazione che permette al Napoli, a differenza di altri club ai vertici in Serie A, di spendere energie con la rosa che deve essere maggiormente larga rispetto a quella partenopea.

Ma proprio per mettere delle basi, per l’oggi e per il domani, il giornalista ed esperto di calciomercato su Sky Sport e intervistato dall’emittente radiofonica, Radio Kiss Kiss Napoli, ha svelato le ultime di calciomercato in casa azzurra. E ha parlato del doppio colpo del Napoli, nelle operazioni tra gennaio e giugno.

Calciomercato: doppio colpo Napoli dalla Serie A

Il doppio colpo del Napoli, dalla Serie A, andrebbe a beffare in una doppia operazione, ben due o tre squadre, ai vertici del calcio italiano.

Da una parte c’è la Juventus e dall’altra il Milan. In entrambi i casi, nessuno dei due calciatori tra Milan e Juventus, passando anche per l’Inter, compierebbe il grande salto per trovarsi poi titolare nelle squadre sopracitate. E, a maggior ragione, il Napoli ha dalla propria la possibilità di assicurarseli a fine anno.

Perché, sia per Dorgu che per Bonny, l’interesse del Napoli è forte. Si registra un forte interesse, che permetterebbe al Napoli di prendere Dorgu dal Lecce e Bonny dal Parma, lasciando andare poi rispettivamente Spinazzola e uno tra Simeone e Raspadori, nell’annata che sarà, magari con le coppe da giocare. Le alternative che il Napoli cerca e che potrebbe trovare, in una scelta fatta per il futuro però e non per l’imminente calciomercato a gennaio.

Napoli, Conte ha già parlato con un nuovo acquisto

Un nuovo acquisto per il Napoli, tra i due, potrebbe essere sicuramente Dorgu. In campo si è visto Antonio Conte parlare proprio con l’esterno danese, che piace a mezza Europa. E Marchetti, giornalista di Sky Sport, parla così del doppio interesse in casa Napoli: “Bonny e Dorgu piacciono al Napoli, ma pensare di poterli togliere a Parma e Lecce, è difficile. Sarebbe più facile acquistarli a giugno, convincerli per gennaio, è difficile considerando quanto sono importanti per le loro squadre”. Il valore di mercato complessivo, per entrambi, porterebbe il Napoli a spendere circa 30-40 milioni.

Due alternative oltre ai colpi in Serie A: ma costano troppo

Discorso diverso, in ogni caso, per Chilwell e Rashford. Entrambi i calciatori piacciono al Napoli, ma lì si parlerebbe poi di cifre completamente diverse. Non tanto per i cartellini, nonostante siano comunque alti, bensì per l’ingaggio che chiederebbero al Napoli, vicino a quello richiesto da Kvaratskhelia e che percepisce Lukaku, intorno dunque ai 10 milioni di euro a stagione. Specie per l’esterno offensivo del Manchester United.