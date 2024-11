La Juve beffa il Napoli: a gennaio prendono il pupillo di Manna

Da pupillo di Manna a “tradimento” e contro-tradimento. Perché la situazione vede coinvolto un ex bianconero.

La Juventus prepara quello che sarà il mercato a gennaio e dopo le diatribe legate a Buongiorno, che ha annunciato di aver preferito il Napoli per scelta emotiva oltre che legata al progetto, sono in ballo altre situazioni in una fase dove Napoli e Juventus si danno battaglia in campo e sul calciomercato.

Manna sfida Giuntoli e lo stesso ex azzurro, è pronto a beffare proprio Manna, con il quale ha lavorato nel suo primo anno in bianconero. Giovanni Manna può vedersi infatti “scippato” di un suo pupillo, secondo quelle che sono le voci di calciomercato che riguardano il Napoli.

Calciomercato: Giuntoli pronto alla beffa per Manna

A riportare la notizia sullo scippo della Juve al Napoli, sono i colleghi di Tuttosport, che hanno svelato quella che è la trattativa che si sta mettendo in piedi proprio inerente al colpo della Juventus, con beffa al Napoli.

Si tratta di un pupillo vero e proprio di Giovanni Manna che, lavorando col Napoli da praticamente inizio estate – e forse qualcosina in più visto che già ad aprile si sapeva della notizia di Manna al Napoli -, stava cercando di realizzare quella che è un’operazione che a gennaio potrebbe concretizzarsi per la Juventus.

L’obiettivo di calciomercato della Juventus, a gennaio, porta a Radu Dragusin. Il calciatore, che piace fortemente al Napoli, potrebbe alla fine tornare in bianconero. E sarebbe, lo stesso Dragusin, uno dei tanti calciatori scoperti da Manna, per quella che è praticamente la “vecchia” Next Gen che è diventata “attuale”, alla Juve, considerando i diversi calciatori talentuosi passati dalla Serie C alla Prima Squadra della Juventus, sotto lavoro straordinario del ds azzurro, fatto in bianconero.

Juve, colpo a gennaio: lo prenderanno in prestito

Stava lavorando anche il Napoli per il colpo sul presente e per il futuro, per quanto riguarda la trattativa che riporterà Radu Dragusin di nuovo in Serie A. Il difensore del Tottenham ed ex Genoa e Salernitana, finirebbe così alla Juve in prestito e per lui, l’occasione di tornare dalla porta principale della titolarità in Italia, in Champions League, sarebbe il massimo. Pertanto, la beffa di Giuntoli a Manna potrebbe consumarsi nel giro di poco.

Ultime di calciomercato: il Napoli virerà su un altro obiettivo

Virerà dunque su un altro obiettivo il Napoli, con Dragusin che potrebbe far ritorno alla Juventus, dopo le voci che lo hanno riguardato in terra partenopea. Come sostituto di Rrahmani e Buongiorno, figura sempre il nome di Rafa Marin, che ancora non ha trovato spazio al Napoli. Ma poi, ci sarà bisogno di intervenire, per sostituire Juan Jesus. E toccherà capire, all’interno della short-list di Manna, quali nomi faranno al caso del Napoli.