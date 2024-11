Osimhen avvisa il Napoli e “rovina” il mercato a Conte: l’annuncio in Turchia

Lo ha già fatto in estate, è pronto a rovinare il calciomercato del Napoli anche nella sessione invernale, Victor Osimhen.

L’annuncio di Victor Osimhen fa storcere il naso ai tifosi del Napoli e all’ambiente partenopeo, se si considera la possibilità che era venuta fuori in merito al colpo di calciomercato in pieno inverno, facendo saltare il banco secondo quanto annunciato dal bomber nigeriano.

Lui segna in rovesciata, bacia la maglia del Galatasaray, in Turchia si sta divertendo Victor Osimhen. Ciò che diverte meno il Napoli, però, è il mancato incasso per ora sulla sua cessione. I partenopei avrebbero voluto incassare i 110-120 milioni di euro che Osimhen avrebbe concesso al Napoli, in caso di cessione in Arabia Saudita. E invece tutto è fermo, con una clausola che spera il Napoli venga esercitata. La stessa clausola però, fa sapere l’attaccante di Lagos, rischia di non bastare per quanto riguarda il suo trasferimento a titolo definitivo lontano da Napoli.

Calciomercato: Osimhen ha preso una decisione contro il Napoli

A riportare l’annuncio di Osimhen dalla Turchia, è La Gazzetta dello Sport. Il bomber nigeriano sta vivendo la sua esperienza in Turchia, riuscendo a trovare già 4 gol e 2 assist in sole cinque partite giocate in Super Liga. Numeri clamorosi, che potrebbero spingere i top club al mondo a puntare proprio sul nigeriano, come vorrebbe il Napoli.

Peccato però che lo stesso Osimhen, adesso, si sia messo in testa di voler vivere un’esperienza da assoluto protagonista al Galatasaray, rovinando così le cose al Napoli.

Nelle idee dei partenopei, c’è infatti quella di cederlo nell’immediato, a gennaio, qualora un club dovesse farsi avanti. Cosa possibile. Ma poi, a quel punto, dipenderà solo dalle volontà di Osimhen, se lasciare o meno il club turco, a gennaio. E invece, a quanto pare, lui vuole restare in Turchia fino a giugno.

Osimhen rovina il calciomercato del Napoli: il motivo

“Gala, io resto fino a giugno”. Non ne vuole sapere di andare via, adesso. Il mancato trasferimento di Osimhen per 85 milioni via clausola rescissoria, rovinerebbe così le cose al Napoli. Il motivo? La mancata possibilità di investire, considerando che attraverso i soldi incassati a gennaio, qualora Osimhen dovesse essere preso da un top club in Europa, sul calciomercato del Napoli in inverno. Ci sono Dorgu e Bonny da prendere, ma senza soldi, si aspetterà a fine stagione. Anche perché poi, con Osimhen, si andrebbero a recuperare parzialmente i soldi spesi per il mercato fatto a fine estate, per Conte.

Chi vuole Osimhen? Le ipotesi di mercato tra gennaio e giugno

A prendere Osimhen, in ogni caso, potrebbe essere il sempreverde Paris Saint-Germain. Dovendo contare su un nuovo attaccante, considerando l’infortunio in questa stagione di Goncalo Ramos e di Kolo Muani che ha convinto solo parzialmente, il club transalpino potrebbe puntare proprio sul nigeriano. E Amorim, nuovo allenatore del Manchester United, potrebbe vedere in Osimhen un attaccante alla Gyokeres, che sta allenando fino a queste ultime partite, allo Sporting Lisbona.