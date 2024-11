“Pesante disguido su McTominay”, piovono accuse: cosa c’è dietro

Scott McTominay si sta dimostrando uno dei calciatori più importanti del Napoli e dell’intera Serie A: è stato uno degli acquisti migliori.

Il centrocampista scozzese si sta dimostrando un calciatore determinante nello scacchiere di Antonio Conte che ha voluto cambiare addirittura modulo pur di schierarlo in campo e renderlo uno dei calciatori più importanti della rosa. L’arrivo di McTominay a Napoli è stato accolto con grande entusiasmo che è stato immediatamente ripagato con prestazioni di altissimo livello che hanno fatto sì che la squadra di Conte potesse fare subito il salto di qualità.

Il Napoli si gode McTominay ma intanto intorno al calciatore ex Manchester United si è aperta una polemica non da poco che porta ad accuse davvero complicate da gestire.

Napoli, McTominay al top: nasce la polemica

L’impatto di Scott McTominay con il Napoli e in Serie A è stato immediatamente determinante e spesso è uno dei migliori in campo. Il suo modo di giocare è fondamentale per lo scacchiere di Conte perché viene utilizzato sia in appoggio a Lukaku che da primo pressatore e quindi da primo difensore.

Ora per lo scozzese è tempo di diventare ancora più importante e di tornare a fare gol e assist determinanti per il bene del Napoli e della classifica.

Il nome di Scott McTominay sta diventando centralissimo nei discorsi dei tifosi del Napoli che hanno capito subito quanto fosse importante per il gioco di Antonio Conte. Ma non è tutto tranquillo intorno al centrocampista: nasce una pesante accusa,

Jacobelli incorona il Napoli e bacchetta il Manchester United

L’acquisto di Scott McTominay da parte del Napoli è stato la ciliegina sulla torta al mercato che ha chiesto Antonio Conte al presidente De Laurentiis. Il suo apporto, come detto, è stato determinante fino a questo momento e per questo motivo in tantissimi si sono chiesti come abbia fatto il Manchester United a privarsi di un talento tanto importante.

Xavier Jacobelli ha parlato a Sky Sport dell’impatto di McTominay al Napoli e ha fortemente criticato il club inglese che ha dovuto dire addio allo scozzese forse in modo troppo affrettato.

“Mi domando come abbia fatto il Manchester United a vendere McTominay”, ha sottolineato con forza il giornalista che poi ha ribadito che “lo United ha fatto un grave errore con lui e la colpa è sicuramente di Ten Hag che ha fatto un errore di valutazione”

McTominay-Napoli: la crisi dello United è stata decisiva

L’arrivo di McTominay al Napoli è stato determinante ma è stato possibile a causa della crisi finanziaria che sta vivendo il club inglese che ha dovuto cedere alcuni calciatori importanti che, tra l’altro, non avrebbero trovato spazio con Ten Hag.

Il Napoli ringrazia sentitamente il Manchester United e si gode al 100% il talento dello scozzese che intende scrivere nuove pagine di storia con il club azzurro.