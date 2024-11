Brutte notizie per il Napoli: non solo Lobotka

L’infortunio di Lobotka non è l’unico tema che anticipa quello che sarà il maxi-impegno del Napoli, coi nerazzurri.

Perché dopo l’Atalanta, sempre in “chiave nerazzurra”, il Napoli sfiderà l’Inter a San Siro. Dopo averci giocato lì, sfidando e battendo il Milan, Antonio Conte deve fare i conti con il problema Lobotka ma non solo, stando a quella che è la notizia che è arrivata in serata, nel giorno di vigilia della sfida contro l’Atalanta.

Se da una parte può essere una buona notizia, non lo è sicuramente in casa Napoli per quanto succede prima della sosta. Lobotka non ci sarà, a quanto pare, né con l’Atalanta e né contro l’Inter. Anche se il Napoli spera di poter contare su di lui a San Siro, mentre da Milano arriva già una pessima notizia.

Brutte notizie per il Napoli: la news in vista di Inter-Napoli

Neppure a San Siro, la presenza di Stanislav Lobotka. Temono questo il Napoli e Antonio Conte, anche se Gilmour sta ben figurando.

Ma l’assenza di Lobotka resta importante, tra le gerarchie del Napoli, se si considera quanta geometria dà al Napoli e che, in alcuni momenti della sfida, si nota eccome. Si è visto a Milano, in un paio di occasioni in Milan-Napoli, nella difficoltà avuta da Buongiorno nella fase di impostazione con Gilmour a “pulire le giocate”. C’è chi pulisce le giocate, appunto, a Milano. E però, secondo quanto svelano da Gazzetta.it, pare recuperato dal primo minuto contro il Napoli.

È chiaro ed evidente che l’Inter “fa paura” in qualsiasi modo, per l’importanza dell’organico a disposizione di Simone Inzaghi. Ma non avere Calhanoglu nel ruolo di “play” e nella sfida tra mediani a San Siro, proprio tra Lobotka – lui rischia l’assenza, salvo colpi di scena – e il turco, sarebbe stato “meglio” per il Napoli. Alla fine però spiegano che lo stesso Calhanoglu lavora per essere in campo dal primo minuto proprio in Inter-Napoli.

Assente Lobotka: un altro aggiornamento prima di Napoli-Atalanta

Prima di Napoli-Atalanta e con l’Inter poi che segue, in quello che sarà il cammino con le due partite da giocare, prima della sosta, il Napoli valuta le condizioni di Stanislav Lobotka. Ma poi darà un’occhiata anche in casa Inter, se si considera che uno dei migliori giocatori della rosa rientrerebbe a disposizione di Simone Inzaghi, per quella che sarà la sfida contro il Napoli. Si tratta infatti del turco Hakan Calhanoglu che, quasi sicuramente, sarà in campo dal primo minuto contro gli azzurri, nella sfida Scudetto del 10 novembre.

Inter-Napoli: la notizia da Milano

La notizia da Milano vede Calhanoglu tornare tra i disponibili per Inter-Napoli. Da capire se il turco sarà impiegato o meno in questo week-end e poi in Champions League, ma col Napoli dovrebbe esserci, nella mediana dell’Inter.