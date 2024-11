Calciomercato, scambio Milan-Napoli: si chiude già a gennaio

I contatti sull’asse Milano-Napoli nel prossimo calciomercato invernale si potrebbero intensificare a fronte di un’operazione a sorpresa.

Stando alle ultime notizie, infatti, Milan e Napoli starebbero valutando la possibilità di intavolare un clamoroso scambio, che ovviamente andrebbe ad accontentare entrambi gli allenatori. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché ci sono tante condizioni e fattori da prendere in considerazione, ma l’impressione è che ci siano tutti i presupposti affinché un’operazione del genere possa andare in porto.

Al momento si tratterebbe essere di una mera indiscrezione, ma da qui alle prossime settimane, se non addirittura giorni, potrebbero già arrivare delle novità importanti su questo fronte.

Scambio Milan-Napoli a gennaio: le ultime

L’incontro di martedì a San Siro è servito non solo alla formazione di Antonio Conte per mandare un messaggio chiaro al campionato ed abbozzare una sorta di fuga in classifica, ma anche alle due società per iniziare a parlare di quelli che sono i loro piani in vista del prossimo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, in quel di gennaio l’asse Milano-Napoli si potrebbe infuocare per via di uno scambio che i club starebbero cercando di intavolare. Inutile dire che questo scenario sembrerebbe essere più semplice a dirsi che a farsi, soprattutto se si considerano i nomi coinvolti, ma da qui ai prossimi mesi tante cose potrebbero cambiare, con Milan e Napoli che comunque sembrerebbero essere disposti a sedersi al tavolo delle trattative per parlare. Da capire adesso quali sono le volontà dei giocatori, ma considerati i momenti che stanno rispettivamente vivendo uno in rossonero e l’altro in azzurro, cambiare aria potrebbe essere la soluzione migliore per cercare di tornare ad essere protagonisti in questa stagione.

A fronte dell’interesse del Milan per Raspadori, terza riserva nel Napoli di Conte, ed i rapporti oramai ai minimi termini fra Fonseca e Tomori, a De Laurentiis potrebbe arrivare un’offerta di scambio dalle parti di Castelvoturno che vedrebbe per l’appunto coinvolti questi due giocatori. Stando a quanto riportato dai colleghi di calciostyle.it, però, il presidente azzurro preferirebbe un altro giocatore al posto dell’inglese.

Milan e Napoli si scambiano dei calciatori: ADL detta le regole

L’idea del Milan è quella di offrire al Napoli Fikayo Tomori per Giacomo Raspadori, soluzione che potrebbe alla fine fare felici tutti, visto che Antonio Conte avrebbe quel difensore d’esperienza che gli mancherebbe, mentre Paulo Fonseca un attaccante in più sul quale puntare considerato che i vari Jovic ed Abraham sono poco affidabili (a livello fisico).

Stando ai colleghi di calciostyle.it, però, ad Aurelio De Laurentiis non piace l’idea di inserire nelle trattative Tomori, visto che il suo obiettivo sarebbe un altro. Il presidente del Napoli vorrebbe infatti in azzurro Yunus Musah, giocatore particolarmente gradito anche dal suo allenatore, motivo per il quale se il Milan vorrà intavolare questo tipo di trattativa, lo dovrà fare offrendo l’americano e non il difensore inglese. Staremo a vedere.