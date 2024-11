Jolly di difesa per Conte: colpo a gennaio, affare da 30 milioni

Il calciomercato è un argomento già molto caldo in casa Napoli: la squadra di Conte è alla ricerca di un nuovo difensore e ha trovato il profilo giusto.

In estate ci sono stati colpi di grande spessore, fondamentali per riuscire ad arrivare a novembre da primi in classifica e con i favori del pronostico da parte della critica. Antonio Conte e la società azzurra, invece, sanno che per arrivare a un determinato livello c’è bisogno di rinforzare ancora la rosa e di mettere a segno dei colpi importanti per far sì che il gap con le avversarie possa ridursi definitivamete. Solo il duro lavoro non basta per diventare migliori degli altri e quindi si stanno cercando nuove soluzioni.

In casa Napoli si parla già di mercato e dei possibili colpi da mettere a segno a gennaio per rendere la rosa competitiva in tutti i reparti e capace di reggere all’onda d’urto che sta per arrivare.

Calciomercato Napoli, già nuovi obiettivi: serve un difensore

Il Napoli sta cercando nomi nuovi che possano fare al caso del calcio di Antonio Conte. L’allenatore salentino fino ad ora è stato determinante per far ritrovare serenità e vittorie a un gruppo che si era totalmente smarrito nella passata stagione con il 10° posto in classifica che ancora oggi pesa come un macigno nelle paure dei calciatori e in quelle dei tifosi.

Solo Conte e il duro lavoro non bastano a scrivere pagine “miracolose” e per questo motivo si stanno valutando nuovi colpi che può portare il calciomercato di gennaio: Manna e De Laurentiis stanno già stabilendo il possibile budget.

Secondo le ultime notizie di mercato, il primo profilo che cercherà il Napoli per gennaio è quello di un difensore duttile e moderno.

Nuovo difensore: il Napoli pesca l’ex Serie A

Ci sono molti nomi sul taccuino del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna che è al lavoro fianco a fianco con Antonio Conte per trovare le giuste soluzioni per costruire un Napoli vincente e sempre migliore.

Al momento il colpo più urgente riguarda la difesa, e il nome preferito dal Napoli è quello di Wilfried Singo. L’ex calciatore del Torino oggi è un leader del Monaco e ha anche cambiato ruolo in Francia: ora gioca da centrale in una difesa a 4.

Singo per il Napoli sarebbe un colpo eccezionale perché garantisce qualità, quantità e solidità, oltre ad essere un mestierante puro come piace a Conte. Nasce da esterno a tutta fascia e ora ha imparato un nuovo, delicatissimo, ruolo e per questo rappresenta tutte le caratteristiche perfette per il tecnico salentino.

Singo al Napoli: servono 30 milioni

Il Napoli ha messo Singo nel mirino già in estate e vuole provare a strapparlo al Monaco. Sarà tutt’altro che semplice, soprattutto a gennaio, quando il calciomercato sarà molto più complesso perché nessuna squadra intende perdere i suoi calciatori migliori nel bel mezzo della stagione.

Ma nel mercato e nel calcio è facile convincere calciatori e club, basta offrire cifre da capogiro e il gioco è fatto. Singo al Napoli si può chiudere per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, magari in prestito con diritto o obbligo di riscatto a determinate condizioni.