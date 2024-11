Calciomercato Napoli, colpo “contiano” a gennaio: chiudono subito

Il calciomercato del Napoli può portare grandi sorprese anche nella sessione di trasferimenti di gennaio: scelto il nuovo colpo.

La squadra di Antonio Conte sta girando molto bene in questo momento della stagione e non intende mollare nemmeno un centimetro per arrivare alla seconda parte di stagione ancora in vetta alla classifica o con la possibilità di giocarsi lo Scudetto fino alla fine del campionato. La situazione in casa Napoli è molto felice e tranquilla ma il tecnico è già al lavoro insieme al direttore sportivo Giovanni Manna e alla dirigenza per capire come migliorare la rosa.

Le idee del Napoli sembrano essere molto chiare da quando si è seduto Antonio Conte sulla panchina azzurra: il futuro sarà sicuramente molto importante.

Calciomercato Napoli, pronto un colpo per gennaio

La stagione del Napoli sta andando a gonfie vele ma Antonio Conte non vuole né accetterà alcun tipo di calo di tensione. Vuole che siano sempre tutti pronti per affrontare le future difficoltà e per questo ha chiesto un ulteriore sforzo alla società.

Il Napoli ha bisogno ancora di qualche colpo in entrata per riuscire a completare definitivamente la rosa e mettersi alla pari di tutte le altre, riducendo di molto il gap che – almeno sulla carta e nel valore assoluto dei calciatori – c’è ancora in qualche reparto.

Secondo le ultime notizie di mercato, Giovanni Manna è già al lavoro per accontentare Antonio Conte: scelto il colpo di gennaio.

Napoli, affare in difesa a gennaio: piace Bijol

Antonio Conte è felice di avere a disposizione Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno in difesa perché sono due tra i migliori centrali della Serie A. Ma poi alle loro spalle c’è il vuoto. Il tecnico non è convinto dell’apporto che possono portare Juan Jesus e Rafa Marin e per questo vuole un nuovo difensore centrale di spessore per riuscire a gestire al meglio la stagione.

Secondo quanto riferisce TMW, il Napoli ha messo nel mirino Jaka Bijol dell’Udinese. Il centrale sloveno si sta dimostrando estremamente solido e ha vissuto una grande crescita nell’ultimo periodo, tanto da diventare uno dei più attenzionati dalle big.

Su Bijol c’è anche il forte interesse dell’Inter che per gennaio vorrebbe prenderlo in prestito: l’Udinese fa muro rispetto a questa possibilità e per questo si sta muovendo il Napoli.

Napoli su Bijol: le cifre dell’affare

Jaka Bijol può diventare il nuovo jolly della difesa del Napoli per gennaio. Con il suo acquisto Conte avrebbe la certezza assoluta che può giocare sia con la difesa a 4 che con la difesa a 3, magari alzando Giovanni Di Lorenzo a giocare da esterno di centrocampo in alcune partite.

L’Udinese non vorrebbe cedere il suo nuovo capitano ma è chiaro che se dovesse arrivare un’offerta da 20 milioni da parte del Napoli, poi sarà compito del calciatore decidere se lasciare a gennaio o aspettare la fine della stagione.