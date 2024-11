Conte lo strappa all’Inter: firma con il Napoli a gennaio

Considerato il flirt che andava avanti da mesi, si credeva che il calciatore firmasse con l’Inter a gennaio, ma invece non sarà così.

Stando alle ultime notizie, infatti, Antonio Conte si sarebbe intromesso in prima persona nelle operazioni per convincere il difensore ad accettare il progetto Napoli. Le sensazioni portano a credere che ci sia addirittura riuscito, visto e considerato che l’ago della bilancia sembra quasi essersi spostato a favore della capolista piuttosto che dell’Inter, che comunque rimane vigile sulla situazione inerente al giocatore.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché ci sono tante condizioni e variabili da considerare, ma per il momento il futuro del calciatore sembrerebbe essere proprio al Napoli.

Niente Inter, alla fine firma con il Napoli

Parlare di calciomercato a questo punto della stagione sembrerebbe essere piuttosto prematuro, ma dalle parti di Castelvolturno già si starebbero iniziando a preparare in vista di gennaio, dove l’intenzione sarà giusto quella di compiere qualche accorgimento per andare a rinforzare e completare una volta e per tutte la rosa di Antonio Conte.

A fronte di questo non sono in programma colpi di un certo calibro, anche se stando alle ultime notizie il Napoli starebbe lavorando sotto traccia per soffiare un obiettivo all’Inter, diretta concorrente allo scudetto. La situazione sarebbe ancora in fase di evoluzione, ma l’impressione è che da qui alle prossime settimane potrebbero arrivare delle novità importanti su questo fronte, anche perché Antonio Conte vorrebbe assicurarsi il giocatore per questa seconda parte di stagione.

Stando dunque a quanto riportato da Niccolò Ceccarini nel corso del suo consueto appuntamento domenicale con L’Editoriale per TMW, nonostante la concorrenza dell’Inter, Jaka Bijol rappresenterebbe essere per il Napoli una soluzione più che valida con la quale andare a rinforzare la difesa. Lo sloveno, però, non sarebbe l’unico centrale che la capolista starebbe seguendo in vista del prossimo calciomercato invernale.

Colpo in difesa per il Napoli: sgarbo all’Inter e non solo

Jaka Bijol è una soluzione sulla quale il Napoli starebbe lavorando per il prossimo calciomercato invernale. Lo sloveno dell’Udinese, però, non sarebbe l’unico centrale che la dirigenza partenopea starebbe seguendo in vista di gennaio.

Stando infatti a quanto riportato da TMW, dalle parti di Castelvolturno sarebbero valutando anche Radu Dragusin e Jakub Kiwior, entrambi ex Serie A oggi in Premier League, con il polacco, più del rumeno, che potrebbe rappresentare essere una vera e propria opportunità per il Napoli, visto che l’Arsenal potrebbe anche convincersi a lasciarlo partire finalmente in prestito dopo averlo acquistato oramai due inverni fa. Staremo a vedere.