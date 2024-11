De Roon sfotte il Napoli dopo il 3-0: “Ecco cosa troverete in città”

Non l’hanno presa proprio benissimo i tifosi del Napoli, per quanto pubblicato da De Roon.

Il capitano dell’Atalanta si è scatenato sui social e lo è di solito, accendendo molto spesso polemiche con le tifoserie avversarie, proprio per il modo nel quale si approccia a 360 gradi sui social stessi.

“Ecco cosa troverete in città”, facendo ironia sul turismo, dopo il 3-0 ai danni del Napoli al Diego Armando Maradona, con risultato per mano della sua Atalanta. E adesso i tifosi del Napoli, commentano sotto il suo post scrivendo: “Ci rivedremo al ritorno”, giurando “vendetta” sportiva proprio ai danni dell’olandese.

De Roon prende in giro il Napoli: il post genera polemiche

Genera polemiche il post pubblicato da De Roon, capitano dell’Atalanta che oggi contro il Napoli ha trovato tre gol, demolendo per il risultato, la capolista in Serie A.

Insegue la Dea e si gioca lo Scudetto assieme alle big del calcio italiano, andando verso la rincorsa sul Napoli che è chiamato adesso a reagire, in vista del prossimo impegno a San Siro, contro l’Inter.

Fa discutere il post pubblicato da De Roon e fa venire fuori polemiche, con i tifosi azzurri che non l’hanno presa benissimo. “Godetevi questa domenica” scrive l’olandese, preso d’assalto sul suo profilo, appunto, dai supporters partenopei. Sfotte il Napoli e scrive, con un post, di venire a vedere le bellezze a Napoli. Bellezze che, secondo De Roon, rispecchiano il 3-0 dell’Atalanta, quasi “turistico” per chi deve arrivare in città.

Acceso post-partita: il commento de De Roon fa discutere

Quello che genera polemiche, è quanto scrive Marten De Roon contro il Napoli: “Che bella città che è Napoli. Per le persone che vogliono venire a visitarla, qui potete trovare alcune belle cose. Godetevi questa domenica!”

E il riferimento, tra le ricerche, è fatto sulla vittoria dell’Atalanta al Diego Armando Maradona, da parte della sua Atalanta. Uno sfottò non piaciuto ai tifosi, sui suoi social.

La foto pubblicata da De Roon scatena i social: cos’è successo

Cos’è successo con Marten De Roon? Il capitano dell’Atalanta accende il post-partita, dopo che c’era già stato in campo qualcosa tra Mazzocchi e Djimsiti, non piaciuto ai tifosi, per l’esultanza verso il lato del campo dove si stavano riscaldando proprio il calciatore napoletano. Quanto segue, è quello che ha postato Marten De Roon, nello stesso post poi preso d’assalto dai tifosi del Napoli che sono andati a commentare quanto postato dall’olandese.