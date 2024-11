Il brutto gesto e la reazione di Mazzocchi: il vero motivo della rissa

È stata una domenica disastrosa quella per il Napoli che, in casa con l’Atalanta, ha perso la sua prima partita al Diego Armando Maradona.

“La caduta degli Dei” citando chi la definì così la sconfitta del 2022/2023 in casa dell’Inter, per mano della Dea questa volta, sperando che sia il preludio di quanto successe proprio nell’annata Scudetto. Il Napoli, perdendo contro l’Inter nell’anno che portò poi allo Scudetto, giocò un’altra sfida importante contro la Juventus, vincendo con un risultato larghissimo. Che possa succedere la stessa cosa? Chiaro che, a questo punto della stagione, anche un pareggio contro i nerazzurri, a San Siro, vorrebbe dire tanto.

Saprebbe di reazione quella del Napoli, dopo la sconfitta con l’Atalanta. Ma chi ha reagito in campo, e con rabbia, è Mazzocchi. Il Corriere dello Sport, sul proprio sito in digitale, ha svelato cosa è successo, non notato dalle telecamere, nella rissa proprio da l’esterno del Napoli e Djimsiti, sul fondo della linea di campo.

Brutto gesto: è successo in Napoli-Atalanta, il motivo della reazione di Mazzocchi

Mazzocchi ha reagito, per quanto successo in campo. L’arbitro ha visto tutto e ha praticamente ammonito sia Mazzocchi per come ha reagito, dopo quanto successo nel momento dell’esultanza di Retegui e sul 3-0, sia il difensore bergamasco – oltre all’ammonito Retegui, che si è tolto la maglia, ovviamente -.

L’attaccante dell’Atalanta, nonché capocannoniere in Serie A, ha praticamente segnato ed esultato esplodendo di gioia, al Diego Armando Maradona, togliendosi la maglia e ricevendo l’abbraccio dell’intera sua squadra.

Quest’ultima si è poi indirizzata verso la bandierina, dove si stavano riscaldando i giocatori del Napoli. Tra questi, Mazzocchi, che voleva si evitasse questo momento. Il brutto gesto di esultare davanti ai calciatori, non piaciuto a Mazzocchi, che ha provato a farsi giustizia da solo. Giustizia poi fatta, considerando che l’arbitro ha deciso di estrarre il giallo a Djimsiti per l’esultanza, così come a Mazzocchi per la reazione.

Napoli-Atalanta: tabellino e classifica, si scaldano gli animi in campo

Si sono scaldati gli animi tra Djimsiti e Mazzocchi, nel finale della sfida tra Napoli-Atalanta. La Dea insegue il Napoli adesso, a -3 in campionato, considerando i 22 punti dell’Atalanta e i 25 del Napoli, che resterà comunque la capolista al termine di questa giornata. Sperano gli azzurri di veder cadere l’Inter a San Siro, contro il Venezia, prima di sfidarlo poi domenica sera, alle 20 e 45. In rete, per la Dea, Lookman con due gol e Retegui nel finale.

Le immagini della rissa tra Mazzocchi e Djimsiti

Il Napoli esce male e nervoso da questa sfida contro l’Atalanta, che ha battuto questa domenica il Napoli, al Diego Armando Maradona. Antonio Conte ha pure ammesso la superiorità della Dea, sottolineando quanto ci avesse visto giusto nel pre-partita e che, quelle sue parole, non erano per “piangere” prima di sfidare gli orobici. Si sono pure scaldati gli animi sul finale, tra Napoli e Atalanta. Quelle che seguono, sono le immagini in presa diretta del faccia a faccia tra Djimsiti e Mazzocchi dopo il vantaggio di tre reti a zero dell’Atalanta ai danni del Napoli.