Lo hanno offerto al Napoli: sì di ADL, si chiude grazie alla cessione

Qualcosa di pesante si starebbe iniziando a muovere dalle parti dí Castelvolturno. A confermarlo le ultime, incredibili, voci di calciomercato.

Stando a queste, infatti, a partire dall’anno prossimo una delle stelle della Serie A potrebbe vestire la maglia del Napoli. Niente ipotesi, si dice che questo possa essere davvero uno scenario plausibile nel momento in cui il club partenopeo dovesse mettere a segno una delle cessioni più onerose, e dolorose, della sua storia.

È tutto un intreccio di situazioni, ma l’impressione è che si stia viaggiando spediti verso le meta finale, che vedrà il Napoli perdere sì uno dei suoi giocatori, ma allo stesso tempo chiudere uno scambio incredibile che gli permetterà di arricchirsi due volte di più, non solo a livello economico ma anche, e soprattutto, tecnico.

Lo hanno offerto al Napoli: risposta secca di Aurelio De Laurentiis

In qualche modo Napoli è diventata il centro del calcio italiano, non solo per questioni di campo ma anche extra. Nel mentre Antonio Conte si dedica a lavorare con la sua squadra per allungare ancora di più in classifica dalle inseguitrici, dietro le quinte Aurelio De Laurentiis e Giovanna Manna starebbero già iniziando a programmare il futuro della formazione partenopea, che per quanto già forte e competitiva di suo, ha bisogno comunque di qualche accorgimento.

A fronte di questo la dirigenza azzurra starebbe valutando quelle situazioni che possano fare al caso dell’allenatore salentino, anche se in questi giorni si starebbe parlando di uno scenario alquanto incredibile, che vedrebbe il Napoli coinvolto in uno scambio con una rivale di Serie A, che a quanto pare si starebbe lei muovendo verso la capolista, e non viceversa.

Stando alle ultime notizie, dunque, il Milan starebbe insistendo sullo scambio Leao-Osimhen. A parlarne nuovamente ai microfoni di areanapoli.it il collega Gerardo Fasano, che fra le altre cose ha anche svelato la posizione di Aurelio De Laurentiis, che a quanto pare non sembrerebbe essere intenzionato a cedere l’attaccante nigeriano ad una diretta concorrenza.

Scambio con il Napoli: si sblocca grazie alla cessione

Al momento Aurelio De Laurentiis non sembrerebbe essere intenzionato a cedere alla comunque allettante proposta del Milan per Victor Osimhen. Il presidente del Napoli non vuole andare a rinforzare una diretta concorrente, anche se la situazione si potrebbe ribaltare da un momento all’altro nel momento in cui si dovesse verificare un altro scenario, che a questo punto diremmo essere strettamente legato a quest’operazione.

Stando alle ultime notizie, infatti, De Laurentiis potrebbe cambiare idea sullo scambio Leao-Osimhen nel momento in cui dovesse cedere Kvaratkshelia. Al momento il patron azzurro è in trattativa con il georgiano e l’agente per un importante rinnovo di contratto, che se non dovesse andare in porto lo costringerebbe a metterlo alla porta per evitare esperienza già vissute. Solo in quel caso, dunque, il 10 del Milan potrebbe avvicinarsi al Napoli, anche perché trovare di meglio sulla piazza risulterebbe essere complicato.