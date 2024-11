Napoli, annuncio di Koulibaly sul ritorno in Serie A: tifosi sbalorditi

Kalidou Koulibaly ha lasciato un ricordo indelebile in tutti i tifosi del Napoli: ora si parla del ritorno in Serie A del centrale senegalese.

L’ex difensore del Napoli ha vissuto anni indimenticabili in maglia azzurra ma è uno della cerchia degli “incompiuti” se si pensa che la squadra è riuscita a vincere lo Scudetto solo dopo il suo addio, così come successo con Insigne, Mertens, Hamsik e altri campioni. Le sue giocate sono indimenticabili per i tifosi del Napoli che ancora oggi avrebbero voluto vedere quel Napoli di Sarri trionfare per il terzo Scudetto e vivono con grande rimpianto quelle annate.

Koulibaly ha deciso di vivere un’esperienza in Arabia Saudita, con la maglia dell’Al-Hilal e ormai è una colonna portante della squadra saudita. Ma da un po’ si parla anche del suo ritorno in Serie A.

Calciomercato, Koulibaly torna in Serie A? Le ultime

Il nome di Kalidou Koulibaly è spesso accostato alle squadre di Serie A che cercano un nuovo difensore centrale di grande livello e affidabilità. L’ex Napoli negli anni ha lanciato sempre grandi messaggi d’amore nei confronti della piazza partenopea ma è chiaro che il mondo del calcio è fatto anche di addii dolorosi da gestire nell’immediato, come accaduto anche per lui.

Koulibaly è stato uno dei migliori difensori centrali passati per Napoli ma anche per il calcio italiano, come dimostrano i suoi anni in azzurro da assoluto dominatore dei duelli con i grandi attaccanti e le vette che ha raggiunto.

Secondo le ultime notizie di mercato, ci sono ancora oggi dei club di Serie A che vorrebbero riportare Koulibaly nel calcio italiano.

Koulibaly annuncia: “Non torno in Serie A”, c’entra il Napoli

Nelle scorse settimane e anche nel mercato estivo si è parlato tantissimo di un forte interesse dell’Inter per Kalidou Koulibaly. Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero voluto riportare il gigante senegalese in Serie A ma tutti i tentativi non sono andati a buon fine, anche per la volontà del calciatore.

Koulibaly ha annunciato che non tornerà in Serie A, e lo ha fatto in maniera molto chiara e netta. “Sto bene qui, il mio tempo in Serie A è finito“, ha dichiarato il centrale senegalese ai microfoni di Sportmediaset, allontanando qualsiasi possibile voce che sarebbe venuta fuori di nuovo per il mercato di gennaio.

“Il Napoli mi ha dato tanto e per rispetto non voglio tornare – ha concluso Koulibaly – e poi l’esperienza in Arabia la sto vivendo molto bene, qui ora sono felice“.

Koulibaly non torna: i tifosi lo elogiano

I tifosi del Napoli sono impazziti di gioia alle parole di Kalidou Koulibaly. Non avrebbero mai accettato quello che per molti è definibile “tradimento sportivo”, se avesse firmato con l’Inter o con la Juventus negli ultimi anni e per la loro gioia non succederà.

Intanto il Napoli segue anche un giovane calciatore dell’Ajax, Jorrel Hato, classe 2006 che in molti hanno già etichettato come “il nuovo Koulibaly”.