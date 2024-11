Girandola di attaccanti: un nuovo vice-Lukaku a gennaio

L’infortunio accende il bisogno, da parte di un club, di piazzare il colpo Giovanni Simeone.

Dare via il vice-Lukaku, obbliga poi di riflesso il Napoli a prendere chi va alternato con Lukaku, proprio per quelle che sono le situazioni venute fuori come in Napoli-Atalanta quando, troppo ingarbugliato dalla fase difensiva di Gian Piero Gasperini e dalle qualità tecniche e fisiche di un difensore come Hien, non è riuscito a far molto Big Rom.

Pertanto, con la volontà di giocare e per giocarsi una chance nelle chiamate in Argentina, nelle convocazioni di Scaloni, Giovanni Simeone non può escludere la possibilità di finire al Torino, lì dove si è fatto male pure Che Adams, oltre al già infortunato Duvan Zapata. A quel punto, il Napoli, dovrà andare ad anticipare i tempi e prendere il vice-Lukaku.

Calciomercato Napoli: girandola di attaccanti, c’entra Simeone

Qualora dovesse decidere di salutare il Napoli e per volontà sue, Giovanni Simeone, i partenopei dovranno operare sul mercato e sostituirlo degnamente. Perché Raspadori non basta, bisognerebbe poi trovare a quel punto un’alternativa valida al belga.

Simeone potrebbe chiedere maggiore spazio, tanto da ipotizzare il suo futuro lontano dal Napoli, ma non dalla Serie A. Per giocare titolare, lì dove avrebbe il posto garantito.

Il Torino ha scelto di non puntare su Balotelli, ma qualcosa dovrà farla inevitabilmente a gennaio perché poi, basta una notizia come quella di oggi legata al problema muscolare di Che Adams – il Torino spera di scongiurare la lesione -, e si finisce in emergenza. Una possibile emergenza in attacco, nell’arco del campionato, che il Torino vuole risolvere con Giovanni Simeone, obiettivo vero e concreto del club granata, per gennaio.

Mercato Napoli: via Simeone, chi prende Manna?

Si accende di nuovo la pista che porta Simeone al Torino, dopo l’ennesimo problema emerso in casa granata. Chiaro è che l’infortunio di Zapata non vede gli stessi tempi di recupero per Che Adams, che potrebbe saltare il derby di Torino per poi rientrare dopo la sosta. Ma si accende comunque, a tal proposito, quella che è l’emergenza in casa Toro, proprio a causa dei problemi venuti fuori in attacco. A quel punto, con Simeone al Torino e qualora dovessero concretizzarsi le voci, il Napoli si troverebbe poi costretto ad anticipare i tempi per il gran colpo in attacco. Al posto di Simeone arriverebbe uno tra Lucca e Bonny, entrambi nella short-list di Giovanni Manna per il calciomercato azzurro.

Chi preferisce Conte per gennaio? Lucca o Bonny

Lucca o Bonny nel futuro del Napoli. Per una questione di cifre, in caso di addio di Simeone, il Napoli andrebbe a piazzare il colpo Bonny, low cost, per dare un’alternativa dalle stesse caratteristiche, a Lukaku. Altrimenti, se il Napoli dovesse spingersi verso i 20 milioni di euro circa, allora si proverà l’assalto per Lorenzo Lucca, obiettivo di Manna e che piace comunque anche ad Antonio Conte.