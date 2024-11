Napoli, colpo dalla Turchia: arriva l’esterno per 18MLN

La squadra è già forte e competitiva di suo, ma a gennaio Antonio Conte ha comunque intenzione di fare qualche accorgimento.

Uno di questi potrebbe arrivare dalla Turchia, visto e considerato che il Napoli avrebbe messo gli occhi su uno degli esterni migliori della Super Lig turca. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, perché sul giocatore si sarebbe posata proprio in queste settimane l’attenzione anche di altri grande squadre, ma l’impressione è che quella di Antonio Conte sia leggermente in vantaggio rispetto alla concorrenza, complice anche il fatto che De Laurentiis e dirigenza si sarebbero mossi con largo anticipo con l’intento di riuscire a mettere delle basi solide in vista di gennaio.

Il Napoli pesca dalla Turchia: arriva l’esterno per Conte

Parlare di calciomercato a due mesi da gennaio sembrerebbe essere piuttosto prematuro, ma non per il Napoli, che in queste settimane si starebbe muovendo d’anticipo su quelli che sono i suoi obiettivi principali.

Su tutti l’esterno, giocatore che Antonio Conte avrebbe messo nel mirino mesi fa a fronte della bocciatura di alcuni dei giocatori di cui attualmente dispone in rosa. Essendo uno dei profili più interessanti e di prospettiva in circolazione, c’è il serio rischio che per il giocatore si possa finire a partecipare ad un’asta a gennaio, scenario che De Laurentiis e Manna vorrebbero evitare, ed è per questo che il Napoli potrebbe iniziare a parlare con il club detentore del cartellino già da oggi per mettere delle basi solide in vista del prossimo calciomercato invernale.

Dunque, a fronte del fatto che Leonardo Spinazzola continui a non convincere del tutto, nonostante sia stato scelto da Antonio Conte, il Napoli avrebbe messo gli occhi sull’esterno olandese classe 2001 del Fenerbahce Jayden Oosterwolde, che potrebbe dunque tornare in Italia, ed in Serie A, dopo l’esperienza al Parma tra il 2022 ed il gennaio 2023. A riportarlo sui propri profili social è il collega Ekrem Konur.

Calciomercato Napoli: affare da 18 milioni di euro

Interesse del Napoli per Jayden Oosterwolde del Fenerbahce. Al momento qualsiasi discorso sembrerebbe essere alla sua fase embrionale, ma considerata la concorrenza che c’è sul giocatore la dirigenza partenopea potrebbe iniziare a muoversi in maniera concreta per l’olandese già nei prossimi giorni.

Il prezzo dell’operazione, stando a dati Transfermarkt, dovrebbe aggirarsi attorno ai 15 milioni di euro, ma stando al collega Ekrem Konur, considerata l’importanza che Oosterwolde ricopre negli schemi di José Mourinho, il Fenerbahce potrebbe forzare un pochino la mano arrivando a chiederne addirittura 18, cifra che comunque il Napoli non avrebbe alcun problema ad investire nel prossimo calciomercato. Staremo a vedere.