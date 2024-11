Tonfo Napoli, Conte ha sbagliato tutto: scoperto il vero problema

Il Napoli ha perso contro l’Atalanta e ora si rischia di perdere un po’ di certezze verso il futuro: Conte è il colpevole.

La sconfitta intera contro la Dea è stata una vera e propria lezione di calcio da parte di Gian Piero Gasperini che ha messo in mostra tutte le sue grandi qualità di stratega e ha saputo mettere i bastoni tra le ruote a Conte e alla strategia che aveva preparato per la partita di ieri. Ma i problemi del Napoli sono ben più radicati e toccherà ad Antonio Conte riuscire a capire come miglirorarli nell’immediato se si vuole far sì che la squadra possa trovare di nuovo certezze.

La situazione in casa Napoli è ancora tranquilla ma rischia di diventare meno serena nelle prossime settimane, se si pensa che ci sono difficoltà di costruzione del gioco.

Napoli KO, gravi problemi per Conte

La sconfitta interna del Napoli contro l’Atalanta ha creato una situazione difficile da gestire per Conte, che ora si trova a dover lavorare di nuovo sulla questione tattica per riuscire a far male alle prossime avversarie senza cadere negli stessi errori visti contro la Dea che hanno mostrato le grosse fragilità della squadra azzurra.

Il problema del Napoli è ancora molto serio da gestire, ma Conte aveva già avvertito tutti in conferenza stampa: è un Napoli in costruzione e non più forte delle altre big.

Il Napoli visto contro l’Atalanta non è all’altezza delle aspettative costruite fino ad ora: spetta ad Antonio Conte trovare le soluzioni giuste per tornare a vincere e convincere.

Conte ha sbagliato tutto contro l’Atalanta

La partita preparata da Conte contro l’Atalanta è stata sbagliata. L’allenatore del Napoli non è riuscito a trovare le giuste contromosse alle offensive di Gasperini e non ha saputo nemmeno gestire al meglio la sua qualità offensiva.

L’errore principale è stato quello di regalare la staticità offensiva di Romelu Lukaku agli attentissimi difensori – sbranatori – dell’Atalanta, con Hien che è andato a nozze con il centravanti belga che non ha mai creato spazi per i suoi compagni se non sul palo di McTominay.

Inoltre non ha saputo reagire alla sorpresa offensiva di Gasperini che ha preferito lasciare Retegui in panchina per non commettere lo stesso errore commesso da Conte. Gasp ha tolto qualsiasi riferimento e i difensori del Napoli sono andati in difficoltà.

Conte al lavoro: urgono soluzioni

Antonio Conte deve tornare al lavoro subito per riuscire a risolvere i problemi del Napoli. La soluzione arriverà solo dal lavoro e dal trovare nuove soluzioni da scegliere in base alla partita, riuscendo anche a togliere certezze agli avversari.

La partita di domenica sera contro l’Inter sarà un test decisivo per capire se Antonio Conte è riuscito subito a trovare i problemi del Napoli e a trovare le soluzioni per risolverli.