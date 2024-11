“Voglio Kvaratskhelia”: lo prendono già a gennaio, Napoli impotente

Nel mentre il Napoli tratta per il suo rinnovo, c’è chi Kvicha Kvaratskhelia è pronto a prenderselo e riempirlo di oro già a gennaio.

“Voglio Kvaratskhelia”: detto, fatto

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Kvicha Kvaratkshelia, da tempo in trattativa con il Napoli per il suo rinnovo di contratto. L’intenzione sarebbe quella di dare continuità al suo percorso in azzurro così da completare una volta e per tutte la sua crescita, ma l’impressione è che a gennaio carte e programmi potrebbero essere completamente stravolti.

Il tutto perché a volere fortemente il georgiano è l’allenatore, che non avrebbe fatto altri nomi alla sua dirigenza per il prossimo calciomercato invernale al di fuori di quello del napoletano. Dunque, stando a quanto riportato dal collega Luca Cerchione, la prima richiesta di Ruben Amorim al Manchester United è Kvicha Kvaratskhelia. Da capire quanto margine di riuscita c’è, ma l’impressione è che se i Red Devils vogliono, lo prendono.

Kvaratskhelia lascia il Napoli: le ultime

Nel frattempo, però, Kvaraatakshelia ed il club partenopeo continuerebbero a trattare per il suo rinnovo di contratto. Al momento non sembrerebbe ancora intravedersi la luce infondo al tunnel, come confermato anche ieri mattina dal direttore sportivo Giovanni Manna ai microfoni di DAZN nel pre partita contro l’Atalanta. Il Napoli si aspetta nel breve termine una risposta sull’offerta di rinnovo presentata al giocatore nel mese di luglio, che qualora non dovesse arrivare potrebbe portare la società valutarne seriamente la cessione difronte ad un’offerta importante. Staremo a vedere.