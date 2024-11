Dalla Turchia: scippo al Galatasaray, pagano la clausola di Osimhen

A dir poco clamorosa la situazione che vede coinvolto Victor Osimhen in quella che è la notizia che arriva dalla Turchia.

Il calciatore nigeriano non ha permesso al Napoli di trovare i soldi che servivano, per completare la rosa nell’immediato o comunque, per completarla e basta, considerando che un altro tassello, per le corsie, lo avrebbe voluto Antonio Conte.

Il Napoli ha poi cambiato modulo durante il corso del suo campionato e Rafa Marin non si è praticamente mai visto, così come Juan Jesus, se non in Coppa Italia. La clausola da 75 milioni verrebbe pagata, in quello che sarebbe poi l’acquisto a dir poco a sorpresa, per Victor Osimhen. Questo, legandolo ad un club rivale e storico, sorprendendo tutti i media per la destinazione a sorpresa che avrebbe.

Calciomercato: scippo al Galatasaray per Osimhen, la destinazione a sorpresa

C’è un club che ha voglia di beffare e scippare il Galatasaray, trattando direttamente col Napoli. Fino alla fine di questa stagione, Victor Osimhen è e sarà un calciatore del Galatasaray. Questo, stando alle volontà dello stesso calciatore, che vorrebbe quantomeno completare la sua annata in Turchia, con la maglia dei giallorossi.

Ma bisognerà far attenzione per quello che lo riguarda considerando che, proprio oggi, i media turchi hanno svelato un’ultima ora a dir poco clamorosa.

A inserirsi e mettersi d’intralcio tra il Galatasaray e Osimhen potrebbe essere il Fenerbahce di Mourinho. Da ricordare come la clausola rescissoria di Osimhen sia di 75 milioni di euro e non è da escludere che il Fenerbahce possa spingersi a tale follia per accontentare in un sol colpo sia la piazza che Mourinho che, a quel punto, resterà ad allenare il Fenerbahce ancora a lungo.

Le cifre dell’affare Osimhen: alza la posta il club

Alza la posta il club turco. A discapito del Galatasaray, che aveva proposto 50 milioni, il Fenerbahce potrebbe offrirne 60. Chissà se poi, giocando a farsi l’asta i due club, non arriveranno alla cifra dei 75 milioni di euro della clausola e che, a quel punto, farebbero felice il Napoli. Dalla Turchia fanno sapere che il Fenerbahce fa sul serio, per il futuro, con Osimhen che potrebbe passare da una rivale all’altra in Turchia, qualora l’altro club di Istanbul dovesse convincerlo via un nuovo ingaggio e col progetto tecnico assieme a Mourinho.

Osimhen troverebbe l’allenatore che lo sogna da anni: le ipotesi

Le ipotesi vedono Osimhen con Mourinho dunque, stesso Special One che in più occasioni e negli scontri tra Roma e Napoli, ha palesato il suo interesse per Osimhen. Un interesse che non poteva essere ovviamente concretizzato, considerando il momento storico diverso che vivevano Napoli e Roma, quando Osimhen valeva oltre i 130-140 milioni. Le cose che cambiano oggi, porterebbero dunque Osimhen al Fenerbahce di Mourinho.