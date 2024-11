De Laurentiis sotto inchiesta: altro caso plusvalenze, cosa rischia il Napoli

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è ancora al centro di situazioni controverse con la giustizia sportiva: aperta un’altra indagine.

Ricordate il caso Osimhen? Il Napoli fu accusato di aver messo in pied una plusvalenza fittizia nell’atto di acquisto del calciatore nigeriano a causa del trasferimento in Francia di tre calciatori di proprietà del club partenopeo che non hanno poi mai avuto giocato con il club francese e quindi per la giustizia sportiva erano stati valutati in maniera eccessiva. Quel caso è stato risolto dopo molto tempo ma ora per il patron del Napoli si fa viva una nuova strada che può portare a gravi pericoli.

Nella giornata di oggi è stata emanata una nuova nota che riguarda un nuovo fascicolo per una nuova, possibile, plusvalenza fittizia da parte del Napoli.

Nuove accuse al Napoli: indagato De Laurentiis

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è ancora al centro di vicissitudini che riguardano la giustizia sportiva ed eventuali problemi da andare a risolvere nell’immediato per evitare problemi molto più importanti che rischierebbero di rovinare il futuro del club.

De Laurentiis sui fatti legati alle presunte plusvalenze fittizie si è sempre detto tranquillo della regolarità degli esercizi del Napoli e sulla regolarità di qualsiasi trattativa. Nell’ambito delle indagini, però, i pm vogliono vederci chiaro e ora hanno aperto un nuovo fascicolo.

Secondo le ultime notizie, ora De Laurentiis è finito di nuovo sotto indagine e potrebbero esserci dei rischi importanti per il Napoli

Si apre il “caso Manolas”: nuova indagine sul Napoli e De Laurentiis

Stando a quanto riferisce ANSA, la Procura di Roma ha proceduto alla chiusura del fascicolo di indagine a carico di Aurelio De Laurentiis, in cui si contesta il reato di falso in bilancio in relazione all’acquisto di Kostas Manolas nella campagna acquisti estiva dell’estate del 2019, dalla Roma.

In realtà la nuova accusa formulata dai pm rientra nell’indagine su presunte plusvalenze fittizie legate all’acquisto di Victor Osimhen nel 2020 dal Lille. L’indagine su Osimhen i pm di Roma avevano provveduto alla chiusura delle indagini nel mese di gennaio del 2024.

Come riferisce la nota di ANSA, i legali del presidente del Napoli, gli avvocati Lorenzo Contrada e Fabio Fulgeri, hanno annunciato che il loro assistito sarà pronto a farsi ascoltare dagli inquirenti “per chiarire l’intera vicenda”.

Cosa rischia il Napoli sulla plusvalenza Manolas

Cosa rischia il Napoli sul caso Manolas? Ovviamente le indagini sono appena partite e quindi ci vorrà un po’ prima che i giudici possano esprimersi effettivamente sulla situazione.

I rischi del Napoli potrebbero essere sia di natura sportiva che penale, quindi con il pagamento sia attraverso penalità sportive che economiche.