Calciomercato Napoli: pronto lo scambio con l’Everton, i giocatoi coinvolti

Napoli a lavoro per piazzare i propri esuberi. Nelle ultime ore è uscita fuori un’altra notizia di mercato che riguarda il futuro di due giocatori di proprietà degli azzurri e dell’ Everton.

Annuncio dall’Inghilterra sull’ipotesi di scambio Napoli Everton. Le due società, infatti, sono in contatto per discutere di questa trattativa che può andare in porto nella prossima sessione di calciomercato.

Non solo il difensore centrale, il Napoli guarda con interesse anche ad altri ruoli. Manna, infatti, è alla ricerca di occasioni per gennaio ed intende rinforzare la squadra con dei colpi low cost che possono arrivare dalla Premier League e non solo.

Nelle ultime ore, infatti, ha preso corpo la pista che riguarda l’ipotesi di scambio fra Napoli ed Everton che sono a lavoro per trovare l’intesa anche in vista della prossima sessione di calciomercato.

Entrambi i club, infatti, hanno alcuni esuberi che possono cambiare maglia prossimamente. Ecco tutti i dettagli su questa trattativa di mercato, riportata da Football Insider.

Scambio Napoli Everton: c’è l’annuncio

Il mercato è fatto anche di operazioni di questo tipo ovvero scambio fra due club che sono pronti a cedere alcuni esuberi che non rientrano nei rispettivi programmi.

E’ il caso del Napoli, per esempio, che ha messo alla porta alcuni giocatori che non fanno parte del progetto tecnico di Conte. Da qui nasce l’ipotesi di scambio con l’Everton che ha già in rosa Jasper Lindstrom che fino a questo momento non ha brillato in Premier League.

Il danese, che si è trasferito alla squadra di Liverpool in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto a 22 milioni di euro, ha totalizzato 9 presenze senza gol. Numeri deludenti che possono invertire nel corso della stagione, intanto la società azzurra si vuole cautelare ed è pronta a proporre all’Everton uno scambio.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, c’è l’ipotesi di uno scambio che prevede l’arrivo a Napoli di Beto e quello permanente all’Everton di Lindstrom.

Beto al Napoli e Lindstrom all’Everton?

Già in prestito ai Toffes, l’esterno offensivo danese la prossima estate può trasferirsi a titolo definitivo all’Everton. Gli inglesi, infatti, sono pronti a definire l’operazione grazie all’inserimento di Beto che è una pedina gradita al Napoli che può completare l’attacco con l’arrivo del portoghese.

L’ex Udinese, infatti, è uno dei giocatori in uscita dall’Everton che può fare a caso del Napoli che può fare di Beto il nuovo vice Lukaku. Discorsi in corso fra i due club con le parti che a gennaio inizieranno ad aggiornarsi riguardo questa trattativa.