Esonero in Serie A: il sostituto debutterà contro il Napoli

Il colpo di scena potrebbe riguardare il Napoli e i suoi prossimi impegni, con l’esonero che potrebbe vedere il debutto proprio contro il Napoli.

Al Diego Armando Maradona si tornerà dopo la sosta, con il Napoli chiamato a rispondere dopo il brutto risultato venuto fuori proprio nell’ultima partita giocata in casa. Contro l’Atalanta è stato un Napoli non all’altezza dello Scudetto, così come la squadra che cambierà probabilmente allenatore, proprio per non esser stata all’altezza delle aspettative e che cerca una reazione, magari proprio sfidando il club partenopeo.

Perché tra non molto sfiderà il Napoli e gli azzurri dovranno fare i conti con il possibile ribaltone che si troveranno di fronte sulla scelta dell’allenatore. Chiaro è che Conte penserà a sé stesso e alla sua squadra, ma uno sguardo poi andrà “buttato” anche altrove dove ci sarà tempo per preparare la sfida che vedrà il debutto in panchina del nuovo allenatore in Serie A.

Esonero in Serie A: la notizia riguarda anche il Napoli

Riguarda anche il Napoli la notizia riguardo l’esonero dell’allenatore, con ribaltone che poi vedrà il debutto contro il Napoli.

Sono giorni caldissimi ed è altrettanto caldo il tema che riguarda lo scossone che cercano altrove e che potrebbe vedere il Napoli come prima “cavia” dello stesso, tra non molto. Perché prima c’è l’Inter, poi però arriva la delicata sfida al Maradona contro la Roma.

Stessa Roma che cerca un ribaltone, con o senza Juric, già nell’immediato. Stando alle voci di Sky Sport, la Roma avrebbe scelto di dare un’altra panchina o due, nei prossimi due impegni dei giallorossi tra Europa League e campionato. Durante la sosta però potrebbe essere esonerato il tecnico croato, con il nuovo allenatore che lo sostituirà, che vedrà il suo debutto contro il Napoli, al Maradona.

Esordio contro il Napoli: l’annuncio sulla scelta che riguarda l’esonero in Serie A

L’esonero in Serie A, legato alla possibilità di vedere Juric licenziato dalla Roma, è concreta. Riguarda però soltanto la sosta perché, durante la stessa, Ivan Juric potrebbe far spazio al tecnico che verrebbe così scelto, a partire da Napoli-Roma. Perché il 24 novembre arriva la sfida al Diego Armando Maradona ed è lì che, in panchina, potrebbe vedersi il nuovo allenatore della Roma. Maurizio Sarri o Paulo Sousa, è tra questi due allenatori che potrebbe vedersi la scelta del nuovo tecnico del club capitolino.

Scelta in panchina: può liberarsi subito per affrontare il Napoli

Dovrà liberarsi da quello che è il suo attuale contratto, per allenare la Roma. Le voci su Sousa sono concrete, da capire però se tutto si concretizzerà nell’immediato, con rescissione contrattuale dal club di Shabab negli Emirati Arabi Uniti o se le cose lo riguarderanno a fine stagione, in Serie A. Tra le voci per il sostituto di Juric alla Roma, in ogni caso, figura il nome anche di Sarri, così come quello di Lampard.