Napoli, decisi i due colpi di gennaio: Conte cambia tutto

Il Napoli di Antonio Conte non è ancora al massimo della condizione e di ciò che può esprimere: per gennaio sono previsti altri due colpi.

Gli azzurri provano a tenersi stretta ancora la testa della classifica ma sono entrati in un periodo estremamente difficile da gestire, con molte partite ravvicinate di grande spessore: dopo la vittoria a San Siro contro il Milan è arrivata la pesante frenata interna contro l’Atalanta che ha rovinato i piani e per domenica ci sarà la grande sfida all’Inter di Simone Inzaghi.

Per gennaio Antonio Conte ha bisogno ancora di qualche rinforzo per riuscire a migliorare la rosa e renderla realmente competitiva ad altissimi livelli: il direttore sportivo Giovanni Manna è già al lavoro per portare almeno due volti nuovi in casa azzurra.

Calciomercato Napoli: due colpi a gennaio

I risultati del Napoli fino a questo momento sono soddisfacenti, come risulta anche dalla classifica, ma è chiaro che ci siano anche e ancora molte difficoltà e piccoli difetti che vanno risolti nel breve periodo.

Il Napoli ha bisogno ancora di qualche rinforzo per essere la squadra perfetta che vorrebbe Conte. A inizio stagione il tecnico ripetè in continuazione che la squadra non era ancora fatta a sua immagine e somiglianza e che ci sarebbe voluto un po’ di tempo prima di parlare di competitvità e gap ridotto al minimo con le altre big.

Secondo le ultime notizie di mercato, per gennaio Antonio Conte e Giovanni Manna vogliono portare altri due colpi al Napoli.

Napoli, un esterno a gennaio: c’è Dedic nel mirino

Antonio Conte aveva iniziato questa stagione con il 3-5-2, con una squadra che ha dovuto cambiare tutto quello che aveva costruito negli ultimi anni, ma poi ci sono state delle difficoltà che hanno portato il tecnico a cambiare di nuovo modulo e a proporre un 4-2-3-1 che, però, non è troppo offensivo come si possa immaginare.

Conte ritiene che la rosa del Napoli sia forte ma incompleta e che manchino ancora dei pezzi per riuscire a completare il puzzle. Per gennaio ha già fatto delle richieste specifiche alla società e con Giovanni Manna è al lavoro per trovare le soluzioni corrette per permettere alla squadra di lottare fino alla fine per le prime posizioni.

Il Napoli è sulla tracce di Amar Dedic, esterno classe 2002 di proprietà del Salisburgo che è stato vicino già in estate ma che per gennaio è il primo obiettivo per dare a Conte un calciatore creato a sua immagine e somiglianza, con lo spirito di sacrificio da sempre marchio di fabbrica dei suoi esterni.

C’è anche Bijol nel mirino del Napoli

Per Dedic il Napoli dovrà sborsare circa 20 milioni per strapparlo al Salisburgo. E Manna sta pensando anche a cedere alcuni calciatori che non sono centrali nel progetto Conte per far cassa e poter spostare poi quei soldi per acquistare nuovi calciatori.

Oltre Dedic il Napoli segue anche Jaka Bijol dell’Udinese. Manca anche, almeno, un difensore centrale per completare il reparto arretrato e dare solidità e sicurezze oltre Rrahmani e Buongiorno. Conte non si fida di Rafa Marin e Juan Jesus e ha chiesto un centrale esperto e forte: i contatti con l’Udinese sono già in corso e anche per il centrale sloveno servono non meno di 20 milioni.