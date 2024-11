Sergio Ramos o Kjaer: il Napoli ha scelto, ecco il nuovo difensore

Il Napoli va a caccia di un nuovo difensore ed è chiara la volontà da parte di Antonio Conte, per completare la sua rosa.

A diretto contatto e costante, con il diesse Giovanni Manna, il Napoli lavora con Conte su quello che è il colpo per gennaio, se non addirittura anzitempo, attraverso la lista degli svincolati.

Gli azzurri, spiegano direttamente da Radio Kiss Kiss Napoli, ex emittente radiofonica ufficiale del club, hanno intenzione di completare la rosa a disposizione di Antonio Conte che, senza affidarsi a Juan Jesus che ha convinto poco o nulla il tecnico salentino e col bisogno di andare verso un altro innesto, si aspetta un difensore centrale, che potrebbe arrivare tra non molto.

Calciomercato Napoli: individuato il nuovo difensore per Conte

È una suggestione quella di Sergio Ramos, ma che potrebbe dare al Napoli quel qualcosa che sta mancando all’interno dello spogliatoio, per dare quel tassello in più “vincente” che manca tra le mura degli spogliatoi stessi del Diego Armando Maradona. Non solo leadership fuori dal campo, perché Sergio Ramos continua ad allenarsi da solo, in attesa di una chiamata e che potrebbe fare al caso del Napoli.

Ha ancora molto da dare, nonostante gli anni avanzati, perché è ancora ad alti livelli che potrebbe vedersi lo storico ex Real, nonché uno dei migliori difensori centrali della storia del calcio. Una carriera che potrebbe concludersi al Napoli. Ma occhio ad un’altra soluzione, che valuta il Napoli, che è quella di Simon Kjaer.

L’ex Milan, anche lui a poter dare una leadership nello spogliatoio di Antonio Conte, ma non è solo nei due svincolati, che lavora il Napoli. Ci sarebbe una lista di diversi calciatori e in cima a questa, i nomi di Ramos e Kjaer. Ma occhio alla terza soluzione, quella più importante, che arriverebbe nel colpo dall’Arsenal, svelata in diretta radiofonica.

Sergio Ramos è la suggestione numero uno: l’ipotesi

La suggestione numero uno porta Sergio Ramos al Napoli. Ma resta una suggestione, almeno per ora, ferma lì. Lo spiega Walter De Maggio, nel corso della trasmissione radiofonica in onda quest’oggi, con il colpo di calciomercato dalla lista degli svincolati che, così come per Simon Kjaer, rappresenta un’opzione concreta. Più complessa per la realizzazione, ma più importante in quanto ad età del calciatore, oltre che per il valore dell’ex Spezia, è l’operazione invece legata a Jakub Kiwior, difensore dell’Arsenal che potrebbe far ritorno in Serie A.

Nuovo difensore Napoli: c’è un’idea dall’Arsenal

Sono diversi i nomi in ballo per il calciomercato del Napoli che sarà. Per quanto riguarda la difesa, dall’Arsenal e riportandolo in Serie A, c’è la possibilità di vedere Kiwior al Napoli. Da capire attraverso quale operazione, se in prestito con opzione di riscatto o con la possibilità di prenderlo subito a titolo definitivo.