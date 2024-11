Kvaratskhelia-Napoli: novità sul rinnovo, svelata la verità

Al centro del progetto Napoli, ecco le ultimissime riguardo il rinnovo di contratto di Kvaratskhelia. C’è una novità importante che riguarda il georgiano.

Uomo copertina dello Scudetto, insieme a Victor Osimhen, in qeusti anni Kvaratskhelia ha conquistato Napoli con giocate da vero campione. Il futuro, però, è tutto da scrivere con la promessa del rinnovo che non è stata ancora mantenuto.

E’ un braccio di ferro fra l’entourage del ragazzo ed Aurelio De Laurentiis che non vuole andare oltre i limiti imposti dal club. Nonostante il valore del giocatore che, anche in questa stagione, si sta rivelando l’uomo in più della squadra di Antonio Conte.

Ci sono ancora due stagioni davanti e in questo momento il Napoli si trova in una posizione di forza. Ecco perché Aurelio De Laurentiis non intende cedere ai ricatti da parte dell’entourage del georgiano, che continua a chidere un rinnovo con stipendio da 8 milioni a stagione.

Una cifra che è stata ritenuta dal club troppo alta. De Laurentiis non intende commettere gli errori del passato ed è per questo motivo che in questo momento la trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia è in una fase di stallo.

Quali sono le novità sul rinnovo di Kvaratskhelia?

A fare il punto della situazione su questo affare è calciomercato.com che ha informato i tifosi azzurri riguardo la trattativa fra Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, ed Aurelio De Laurentiis che ha offerto quasi 5 milioni di euro per il rinnovo del calciatore.

Con il contratto in scadenza nel 2027 ed uno stipendio da 1,3 milioni a stagione, la società azzurra si sente in una posizione di forza ed è per questo motivo che non intende accelerare su questo affare.

Conviene al Napoli mantenere questo contratto, che non è neanche troppo oneroso. Ovviamente, Kvaratskhelia ha fretta di chiudere per il rinnovo anche perché lo stipendio è inferiore rispetto anche ad alcuni suoi compagni di squadra.

Napoli: rinnovo Kvara, l’obiettivo del club

C’è la volontà del Napoli di proseguire nel rapporto con Kvara che rappresenta il futuro della società azzurra. La dirigenza intende trovare una soluzione a stretto giro, per chiudere la partita prima di dicembre 2024.

Il club è consapevole che un’altra finestra di mercato, quella di gennaio 2025, può creare qualche problema anche al giocatore che già in estate ha ricevuto una super proposta da parte del Psg che però, in questo momento, sembra orientato a puntare su altri calciatori.

Alla cessione di Kvara, dunque, ad oggi non si pensa: De Laurentiis vuole il rinnovo alle sue condizioni, ovvero 5 milioni a stagione. Il georgiano accetterà? Ai posteri l’ardua sentenza.