Prendono Osimhen grazie allo scambio: prima offerta al Napoli

La storia d’amore fra il Napoli e Victor Osimhen è oramai un lontano ricordo, con le parti che potrebbero addirittura presto separarsi una volta e per tutte.

Stando alle ultime notizie, infatti, proprio nelle scorse sarebbe arrivata a De Laurentiis un’interessantissima offerta per il cartellino dell’attaccante nigeriano, sulla quale il patron starebbe seriamente ragionando, anche perché oltre ad arricchire le casse del club, rinforzerebbe la rosa di Antonio Conte. Il tutto perché si tratterebbe essere di una proposta di scambio con conguaglio economico a favore del Napoli, per una cifra totale, sommando soldi più cartellino, che comunque non si avvicinerebbe al prezzo della clausola di Victor Osimhen.

Scambio per Osimhen: si può chiudere già a gennaio

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Victor Osimhen, sempre più lontano da Napoli. Nel corso di queste settimane alcuni tifosi sono stati sfiorati dall’idea di poter vedere nella prossima stagione la coppia d’attacco composta proprio dal nigeriano e da Romelu Lukaku, scenario immediatamente smentito dalle ultime notizie.

Stando a queste, infatti, ci sarebbe qualcuno che starebbe lavorando per l’acquisto di Osimhen già per questo gennaio, a conferma del fatto che oramai non sarà più possibile vedere l’attaccante in maglia Napoli. Da capire adesso chi riuscirà in questa vera e propria impresa, anche se ci sarebbe chi si sarebbe già fatto avanti con una prima, timida, proposta ad Aurelio De Laurentiis.

Stando a quanto riportato dai colleghi di areanapoli.it, infatti, dalla Turchia circolerebbe una voce secondo la quale il Galatasaray starebbe spingendo per far rimanere in giallorosso Victor Osimhen. Impossibilitato a pagare la clausola da 70 e passa milioni di euro presente nel contratto del nigeriano, il club di Istanbul le starebbe provando tutte per convincere il club partenopeo al punto che avrebbe presentato una prima offerta di scambio comprensiva anche di un conguaglio economico che però difficilmente convincerà la dirigenza e proprietà azzurra.

Prima offerta per Osimhen: cifre e dettagli dello scambio

Il Galatasaray vuole Victor Osimhen, e questo è oramai un dato di fatto. In ottica di un’eventuale asta, alla quale difficilmente riuscirebbe a partecipare, il club di Istanbul si starebbe muovendo d’anticipo sondando tutte le strade percorribili, anche quella dello scambio.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di areanapoli.it, confrontandosi con alcune fonti turche, il Galatasaray avrebbe proposto al Napoli per Victor Osimhen il cartellino di Alper Yilmaz più un conguaglio economico da circa 21 milioni di euro. Considerando la valutazione che Transfermarkt fa del turco, circa 25 milioni, il totale di quest’operazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 46 milioni di euro, ma l’impressione è che il Napoli difficilmente lascerà partire il nigeriano per queste cifre, troppo più basse rispetto a quelle che sono le idee di guadagno di De Laurentiis.