Crollo Napoli, De Laurentiis annuncia la resa: bufera social dei tifosi

Il Napoli di Antonio Conte è in testa alla classifica di Serie A ma le parole di De Laurentiis hanno fatto infuriare i tifosi.

Gli azzurri arrivano da un decimo posto pesantissimo che ha vanificato tutti gli sforzi nell’ultima stagione con Luciano Spalletti che ha portato alla vittoria dello Scudetto. La squadra ora è stata affidata ad Antonio Conte che ha intenzione di lavorare sodo per trovare le carte giuste per arrivare a un livello sempre più alto. Il primo posto in classifica di questo periodo ha creato aspettative molto importanti nella tifoseria che vuole tornare a sorridere.

Intanto è arrivato un messaggio chiaro e diretto da De Laurentiis che ha fatto sì che si scatenasse la bufera social da parte della tifoseria.

Napoli da Scudetto? Arriva la sentenza di De Laurentiis

Il Napoli di Conte sta provando a tenersi stretta la vetta della classifica, anche se dopo 11 giornate di Serie A non è ancora possibile stabilire quale sia la squadra migliore e più forte del campionato. Dopo l’amara sconfitta interna contro l’Atalanta, il Napoli si appresta a preparare la sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi a San Siro.

A pochi giorni dalla gara contro l’Inter Campione d’Italia, Aurelio De Laurentiis ha deciso di lasciare un lungo messaggio via social per parlare a cuore aperto ai tifosi del Napoli sugli obiettivi stagionali della squadra di Antonio Conte.

“Dobbiamo ricostruire“, ha scritto il presidente del Napoli su X, specificando che “è un percorso appena iniziato e ci vorrà calma e pazienza per arrivare a meta, anche se siamo partiti molto bene“.

De Laurentiis manda messaggi di resa sullo Scudetto

Il messaggio social di De Laurentiis, poi, si è prolungato anche sulla questione obiettivi stagionali e ha dato una “mazzata” pesante a tutti i tifosi sognatori del Napoli che immaginavano e speravano di poter vincere lo Scudetto.

“Ho visto troppe reazioni improprie, anche perché non siamo al Fantacalcio“, ha detto il patron azzurro. Ma poi ha specificato che per lui e per la società “ricostruire significa gettare le basi per un futuro duraturo sul piano dei risultati, come è stato per 14 anni di fila“.

E sulla questione Scudetto ha le idee molto chiare: “Pensare oggi allo scudetto è un errore ingannevole che può diventare un atto di presunzione che dobbiamo evitare“. Le sue parole hanno lanciato segnali di fumo importanti che non sono stati ben digeriti dai tifosi ai quali deve, ora, essere ben chiaro che “l’obiettivo di tutti noi è ritornare in Europa, consapevoli che dovremo batterci con squadre forti” e va ricordato – ha concluso il presidente De Laurentiis – “che siamo una squadra in “costruzione”. Poi comunque…mai dire mai…“.

Tifosi contro De Laurentiis: il motivo

I tifosi del Napoli si sono schierati contro De Laurentiis. Le parole del patron azzurro non sono affatto piaciute a gran parte della tifoseria che si aspetta di poter lottare per i primissimi posti della classifica, avendo in panchina un condottiero vero come Conte.

In molti hanno iniziato a temere già per la partita contro l’Inter, parlando di puro “maniavantismo” per la sfida di San Siro che potrebbe portare la seconda sconfitta consecutiva.