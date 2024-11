Insigne torna in Serie A: decisione presa per gennaio

L’avventura canadese al Toronto FC di Lorenzo Insigne potrebbe volgere al termine nel corso del prossimo calciomercato invernale.

Stando alle ultime notizie, infatti, il 33enne italiano starebbe seriamente valutando la possibilità di tornare a giocare in Serie A, nonostante in Nord America si trovi molto bene. La distanza, però, alle volte si fa sentire, fino ad arrivare a pesare come un macigno, ed per questo che l’ex Napoli avrebbe aperto alla possibilità di rivedere anche il suo ricco stipendio pur di cominciare un nuovo capitolo della sua carriera in Italia.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché ci sarebbe da capire quale poi sarebbe la posizione del Toronto FC, ma l’impressione è che oramai Insigne abbia già preso una decisione.

Insigne torna in Serie A già a gennaio

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Lorenzo Insigne, che a quanto pare potrebbe lasciare Toronto a due anni e mezzo dal suo arrivo in Nord America. Ovviamente le discussioni sarebbero al momento ancora al loro stadio embrionale, ma l’impressione è che l’italiano spingerà tanto affinché questo scenario si realizzi, complice anche la volontà della famiglia di tornare in Italia.

Da qui a gennaio tante cose potrebbero cambiare, con il Toronto intenzionato ad allestire una rosa competitiva nel prossimo mercato in vista della prossima stagione americana così da convincere Insigne a rimanere, ma per il momento niente sembra possa far cambiare idea all’italiano, soprattutto nel momento in cui l’interesse della squadra da lui segnalata si dovesse concretizzare.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Ekrem Konur sui propri profili social, se il Napoli dovesse farsi avanti con una proposta, Lorenzo Insigne non ci penserebbe due secondi a lasciare Toronto e l’MLS. Ovviamente al momento si tratterebbe essere di pura utopia, ma non è da escludere niente in vista del prossimo calciomercato invernale, soprattutto nel momento in cui dovessero esserci movimenti in uscita lato rosa di Antonio Conte.

Svelato dove vuole giocatore Insigne

Lorenzo Insigne vuole tornare al Napoli, nulla più. Se si dovesse verificare questa possibilità, l’ex capitano azzurro non ci penserebbe più di due secondi a lasciare Toronto per rivestire la maglia azzurra, anche per fare la riserva di Kvicha Kvaratskhelia. Va bene tutto.

Al momento, però, uno scenario del genere si potrebbe verificare solo nel momento in cui Antonio Conte salutasse qualcuno a gennaio, uno fra Ngonge e Raspadori ad esempio, ma forse neanche, visto che le priorità del Napoli ad oggi sono altre, non un 33enne che potrebbe dare sì una mano, ma quanto nello specifico? Staremo a vedere.