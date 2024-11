L’attaccante si è rotto il crociato: comprano Osimhen per sostituirlo

Notizie pessime arrivano dall’infermeria: l’attaccante si è rotto il crociato. Questo costringerà la società a muoversi di conseguenza già in quel di gennaio.

Stando alle ultime notizie, infatti, a fronte di questo grave infortunio, la dirigenza vorrebbe provare a convincere il Napoli a cederle Victor Osimhen nel prossimo calciomercato invernale. La situazione sembrerebbe essere più semplice a dirsi che a farsi, ma le parti nel corso di queste settimane potrebbero sentirsi non solo per valutare la fattibilità di quest’operazione, ma anche perché l’acquirente di Osimhen avrebbe già pronta una prima offerta importante da presentare al Napoli per cercare di sbloccare sin da subito queste trattative.

Comprano subito Osimhen per sostituire l’attaccante

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Victor Osimhen, che potremmo dire essere strettamente legato al destino di un suo carissimo collega, che salterà tutto il resto della stagione a causa di un infortunio gravissimo, ovvero la rottura del crociato.

Stare senza attaccante da qui a maggio non se ne parla, motivo per il quale la dirigenza starebbe valutando la giusta strategia per riuscire ad acquistare Victor Osimhen. Il Napoli, come al solito, si pronostica essere un venditore piuttosto difficile da convincere, ma la necessità e gli ottimi rapporti potrebbero portare le parti ad incontrarsi in una via di mezzo che accontenti tutti. Considerato il blasone del giocatore coinvolto, l’impressione è che questa trattativa possa prendersi la scena per tutto il prossimo calciomercato invernale, ma sembrerebbero esserci presupposti che fanno ben sperare. Ovviamente fare pronostici è azzardato, soprattutto se di mezzo c’è il Napoli ed Aurelio De Laurentiis, ma la strada timidamente intrapresa sembrerebbe essere quella giusta.

Dunque, considerata la rottura del crociato di Mauro Icardi, il Galatasaray starebbe valutando la possibilità di acquistare a titolo definitivo Victor Osimhen. Su questo scenario il club di Istanbul ci stava già lavorando da diverse settimane, ma l’infortunio dell’argentino costringe il club ad anticipare i tempi per evitare di ritrovarsi poi impreparato in un futuro prossimo.

Il Napoli “svaluta” Osimhen: affare da poco meno di 50MLN

Il Galatasaray potrebbe acquistare a titolo definitivo Victor Osimhen già nel prossimo calciomercato invernale, con il Napoli che potrebbe ritrovarsi addirittura costretto a svalutarlo per evitare di ritrovarselo nuovamente a Castelvolturno la prossima estate, anche perché al momento di acquirenti non ce ne sarebbero.

Il club di Istanbul sarebbe pronto a sfruttare questa situazione, al punto che avrebbe già in mente una prima offerta da presentare ad Aurelio De Laurentiis. Stando alle ultime notizie, infatti, il Galatasaray sarebbe pronto a mettere sul tavolo 21 milioni di euro più il cartellino di Yilmaz come contropartita tecnica, soluzione che il club partenopeo potrebbe anche gradire se non fosse che in totale non si arriva neanche a 50 milioni di euro. Va bene cedere Osimhen, ma neanche a fare così, motivo per il quale il Napoli potrebbe arrivare a chiedere sicuramente qualcosa in più, quantomeno per racimolare 60 milioni totali. Staremo a vedere.