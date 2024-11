Rinnovo Kvaratskhelia: è legato alla città, c’è un grosso ostacolo

Il Napoli si gode il talento di Khvicha Kvaratskhelia, sì ma fino a quando? Le sue parole svelano tutto sul futuro.

Il fantasista georgiano è sicuramente uno dei calciatori migliori della Serie A e con il suo immenso talento ha dato un grandissimo aiuto agli azzurri nella crescita degli ultimi anni. Con Antonio Conte sta ricominciando a trovare maggior serenità e un tipo di gioco più congeniale alle sue caratteristiche, anche se vive comunque periodi complessi a causa del grande lavoro difensivo che le squadre avversarie organizzano quando lo affrontano.

Il futuro di Kvaratskhelia con il Napoli inizia a essere un rebus, visto che il rinnovo è un argomento che non trova ancora certezze e che ci sono molti top club pronti ad acquistarlo.

Futuro Kvaratskhelia: ci sono importanti novità

Da settimane, forse mesi ormai, si parla del futuro di Kvaratskhelia al Napoli. Il calciatore georgiano è sicuramente uno dei più forti della rosa ed è uno dei più amati dal popolo azzurro. Il suo rendimento è sempre molto importante e sta aiutando la squadra a tenere la vetta della classifica e sognare in grande, anche se non sembra più esplosivo e devastante come nel primo anno al Napoli, anche a causa delle contromisure delle difese avversarie.

Da tempo è in atto la trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli e prima dell’ultima partita con l’Atalanta, il direttore sportivo Giovanni Manna ha rivelato che è stata fatta un’importante offerta che ora il calciatore sta valutando.

I tifosi del Napoli sono preoccupati per il futuro di Kvaratskhelia: temono possa essere ceduto a fine stagione.

Annuncio di Kvaratskhelia: ha deciso il futuro

I tifosi del Napoli si godono il talento di Kvaratskhelia e potrebbero farlo ancora per molto tempo, se dovesse arrivare il rinnovo. Il calciatore sta vivendo una fase di metamorfosi, decisiva per una sua crescita e per permettergli di non diventare prevedibile dagli avversari.

La Serie A ha proiettato il docufilm Champions of Made in Italy, e tra questi Kvaratskhelia che ha parlato del suo ambientamento in Italia, lanciando anche un messaggio importante sul suo futuro al Napoli. “Sento sempre la mancanza di casa ma ora sento che la mia casa è l’Italia“, ha sottolineato il calciatore georgiano

Che poi ha svelato in maniera criptica le sue intenzioni sul futuro: “Napoli vive di calcio, è felice con il calcio, non la si trova questa cosa in altri posti. Qui mi vogliono bene e mi trattano bene“.

I dettagli del contratto di Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia è in trattativa con il Napoli per il rinnovo di contratto. Il calciatore georgiano piace a tanti club ma il Napoli vuole provare a trattenerlo ancora per qualche anno, migliorando di gran lunga il suo ingaggio ma restando negli standard stabiliti da De Laurentiis.

Il Napoli offre 6 milioni di euro a stagione a Kvaratskhelia, tra parte fissa e bonus, mentre il calciatore e il suo entourage chiedono un ingaggio da 8 milioni e una clausola che non tocchi i 100 milioni di euro. Si tratta a oltranza e presto può arrivare la fumata bianca.