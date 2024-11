Esonero immediato in Serie A: torna subito Mazzarri

L’addio di Mazzarri alla Serie A potrebbe essere stato solo momentaneo dopo il Napoli: dopo l’esonero si è tornato a parlare di lui.

Il tecnico toscano non ha fatto assolutamente bene nel suo ritorno sulla panchina azzurra e alla fine anche lui lo scorso anno ha dovuto lasciare la panchina a Francesco Calzona, per cercare di ridare lustro a una squadra che era allo sbando totale. Poi il decimo posto ha messo tutti gli allenatori della passata stagione sullo stesso piano, gettando ombre e critiche su tutti loro, compreso Mazzarri.

Ora l’allenatore toscano è tornato a far parlare di sé perché in Serie A potrebbe esserci un nuovo esonero e il club sta pensando alla firma di Walter Mazzarri per provare a uscire dalla crisi di risultati.

Esonero in Serie A: Mazzarri pronto al ritorno

In Serie A ci sono molte difficoltà per diverse squadre che ora stanno iniziando a valutare l’esonero del proprio allenatore per ripartire da zero e provare a migliorare la classifica attuale. Questo weekend sarà fondamentale e decisivo per tutte le squadre che vivono una situazione di bilico totale e ora possono cambiare allenatore.

La carta dell’esonero è sempre viva e presente in Serie A, perché ora arriva anche la sosta per le nazionali e potrebbe essere più semplice subentrare e lavorare con un mini ritiro con chi resta a disposizione.

Secondo le ultime notizie della Serie A, l’esonero è una possibilità concreta ora ed è pronto Walter Mazzarri. Sarebbe un ritorno clamoroso dopo l’ultima stagione che non è stata per niente facile.

Mazzarri torna in Serie A: ecco dove può allenare

Walter Mazzarri torna in Serie A? Il tecnico toscano è pronto a ritornare in Italia dopo l’esperienza tremenda al Napoli. Tutti pensavano che non sarebbe mai ritornato nel calcio italiano alla sua età e per come aveva allenato nell’ultima stagione, ma evidentemente c’è ancora chi crede in lui e che possa fare bene.

Secondo le ultime notizie, il Venezia sta valutando seriamente l’esonero di Eusebio Di Francesco e al suo posto tra i papabili sostituti è stato fatto anche il nome di Walter Mazzarri. I lagunari hanno perso anche contro il Parma e rischiano la retrocessione.

Di Francesco non è riuscito minimamente a dare serenità al Venezia e per questo la società sta valutando attentamente il suo addio.

Mazzarri al Venezia: c’è anche un napoletano in lista

Il Venezia pensa all’esonero di Di Francesco e pensa a Walter Mazzarri per tamponare momentaneamente l’addio del tecnico. La tifoseria neroarancioverde non sarebbe per niete contenta della scelta, perché vogliono un allenatore più giovane e con idee moderne.

Per questo motivo tra i nomi usciti in orbita Venezia c’è anche quello di Fabio Cannavaro, fermo dalla fine della passata stagione, quando mandò in Serie B il Frosinone proprio di Di Francesco nell’ultima giornata di Serie A.