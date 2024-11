Inter-Napoli è anche mercato: spunta lo scambio per l’estate

La partita tra Inter e Napoli sarà decisiva per Conte e Inzaghi e per la classifica: ma spunta un clamoroso intreccio di mercato.

Le due squadre sono al top in questo momento e vogliono continuare a crescere per poter vincere ancora e puntare a traguardi importantissimi nel giro di poco tempo. L’obiettivo di entrambe le società, in questa stagione, è lo Scudetto, o almeno provare a lottare fino alla fine nonostante le difficoltà che possono arrivare dal passato – per il Napoli di Conte – e dalla Champions – per l’Inter di Inzaghi – che rischiano di togliere energie mentali e fisiche.

Ma Inter-Napoli è anche una sfida legata al mercato perché spesso ci sono stati intrecci a sorpresa che ora possono ripetersi.

Calciomercato Napoli, intreccio di mercato con l’Inter

Il Napoli è in fase di ricostruzione, come ammesso da Antonio Conte a inizio stagione e come confermato poche ore fa dal presidente De Laurentiis che ha notevolmente abbassato le aspettative dei tifosi che sognavano lo Scudetto e che ora, invece, devono tenere d’occhio soprattutto la qualificazione alla prossima Champions League.

Gli azzurri hanno messo in atto una mini rivoluzione in estate che può continuare a gennaio e che sicuramente vedrà altri passi importanti alla fine di questa annata calcistica, quando si potranno delineare i prossimi obiettivi del club.

Secondo le ultime notizie di mercato, la sfida tra Napoli e Inter di domenica sera sarà anche un modo per approcciare alla prossima stagione e alle mosse in entrata e in uscita.

Scambio in attacco tra Inter e Napoli?

Inter e Napoli hanno diversi calciatori di interesse comune che possono fare comodo sia a Inzaghi che ad Antonio Conte per il futuro. E la partita di domenica può essere un modo per iniziare a chiacchierare tra Ausilio e Manna sulle mosse future.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter è interessata a Giacomo Raspadori che a Napoli non riesce a mostrare il suo talento e la sua utilità e quindi sta diventando un “problema” per l’economia del gioco di Conte.

Dall’altra parte, invece, un calciatore giovane e che sta iniziando a crescere molto fuori dall’Inter e che potrebbe fare al caso del Napoli è Sebastiano Esposito. Attualmente in prestito all’Empoli, il giovane attaccante napoletano potrebbe essere il sostituto di Lukaku per le prossime due stagioni in maglia azzurra.

Raspadori-Esposito: scambio possibile tra Inter e Napoli

Lo scambio Raspadori-Esposito è una possibilità concreta per Inter e Napoli. Le due squadre sarebbero perfette per le caratteristiche di entrambi che possono finalmente trovare la propria dimensione.

Esposito ha un rapporto eccezionale con Conte e Lukaku e accetterebbe di corsa una proposta del club azzurro, viste le origini partenopee. E Raspadori a Milano troverebbe spazio in uno scacchiere comodo alle sue caratteristiche di jolly dietro la punta.