Inter-Napoli, intreccio di mercato: firma a zero come Zielinski

In campo c’è la sfida Scudetto, poi sul mercato si gioca tutta un’altra partita e potrebbe riguardare un altro colpo a zero.

Perché nella passata stagione è stato il tormentone per tutto l’anno, conseguito poi dall’annuncio con firma a costo zero per Piotr Zielinski che, senza rinnovo col Napoli, è finito all’Inter praticamente da svincolato.

Si accende la sfida dunque anche sul mercato, considerando quelle che sono le voci riguardanti proprio l’asse Milano-Napoli, proprio nella settimana di Inter-Napoli. Tra i rumors recenti, infatti, era circolata quella di un’altra beffa, sempre su quest’asse, per un colpo a parametro zero.

Inter-Napoli: si accende il calciomercato, ipotesi a zero

Il Napoli ha perso Zielinski e, in questo week-end, se lo ritroverà contro per la prima volta dopo gli anni trascorsi in terra partenopea. Contro la Juventus è arrivata una doppietta, attendevano il polacco proprio in un big match e lui, con esperienza e col suo essere “glaciale” dagli undici metri, ha realizzato ben due rigori, calciandoli con freddezza proprio al posto di Calhanoglu, che sa come si fa da quelle parti.

La ferita è ancora aperta per i tifosi del Napoli che, in questi giorni, commentano quelle che sono le parole di Zielinski. Da ex ha dichiarato che non esulterà in caso di gol segnato al Napoli, da capire poi quale sarà la reazione del Maradona ad ogni suo tocco di palla e se sarà di fischi per lui oppure di totale indifferenza. Ma c’è altro, oltre il campo e la sfida stessa.

Perché è anche sul mercato che si gioca Inter-Napoli e, come fatto da Marotta nell’ultima sessione di calciomercato quando è andato a prendere Zielinski a zero dal Napoli, anche Giovanni Manna in azzurro potrebbe prendere un calciatore dell’Inter, a parametro zero, considerando quella che è la sua situazione contrattuale spinosa e senza rinnovo.

Inter-Napoli: un altro colpo dopo Zielinski, sempre a costo zero

Chissà che non possa ricapitare ancora, chissà che non possa capitare a favore del Napoli questa volta, dopo il trascorso col centrocampista polacco. Per quanto riguarda il futuro e con un calciatore in uscita, il Napoli potrebbe piazzare il colpo a zero che porta a Stefan de Vrij. Il difensore olandese non rientrerebbe più nei piani del club nerazzurro.

Colpo dall’Inter: ci vorrà una cessione per l’affare a costo zero

Per l’affare a costo zero dall’Inter, in ogni caso, ci vorrà un’uscita. Per ora in difesa pare essere tutto apposto, ma qualcosa va comunque sistemata se si pensa che Juan Jesus lascerà il Napoli senza rinnovo. Pare essere proprio il brasiliano, l’indiziato numero uno per dire addio e venire sostituito poi, eventualmente, con Stefan de Vrij dall’Inter, a costo zero.