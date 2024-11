Napoli, Juan Jesus via in uno scambio: c’è l’annuncio

Fuori dalle gerarchie di Antonio Conte, Juan Jesus potrebbe lasciare il Napoli nel prossimo calciomercato invernale.

Stando alle ultime notizie, infatti, il difensore brasiliano potrebbe essere una golosa pedina di scambio per un’operazione sulla quale starebbe lavorando in sordina Giovanna Manna. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché nessuno esclude che l’ipotesi Juan Jesus come contropartita tecnica possa essere rifiutata dal club in questione, ma l’impressione è che si stia viaggiando nella direzione giusta, per la felicità di Antonio Conte che potrebbe vedersi la formazione ulteriormente rinforzata in vista della seconda parte di stagione.

Juan Jesus via in uno scambio: tutto pronto per gennaio

Il futuro di Juan Jesus sembrerebbe essere sempre più lontano da Napoli, non che ci fosse qualche dubbio dopo l’inizio di questa stagione. Stando alle ultime notizie, infatti, l’esperto difensore brasiliano potrebbe essere utilizzata come pedina di scambio in un’operazione sulla quale il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe lavorando in sordina da mesi.

Inutile dire che sull’obiettivo partenopeo ci sarebbe l’interesse di mezza Europa, ma con questa mossa la dirigenza partenopea potrebbe aver anticipato tutti, anche se è piuttosto prematuro parlare di affare fatto. Il tutto perché ci sarebbe da considerare anche la volontà e la posizione della controparte, ad oggi ancora fortemente ignota. L’importante, comunque, è essere usciti allo scoperto sul giocatore, cosa per nulla scontata considerata la polita d’azione del società azzurra.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi brasiliano GloboEsporte, il Napoli potrebbe inserire Juan Jesus come contro partita tecnica in un’operazione interessante con l’Internacional del Porto Alegre, che vedrebbe dall’altra parte coinvolto uno dei talenti brasiliani più interessanti dell’intero panorama calcistico sud americano. Il difensore, in questo caso, rappresenterebbe essere quel tipo di giocatore che Antonio Conte starebbe ricercando per andare a completare la propria batteria di centrali.

Juan Jesus pedina di scambio: svelato l’obiettivo del Napoli

L’avventura di Juan Jesus al Napoli sembrerebbe essere giunta ai titoli di coda. Il difensore brasiliano, infatti, sarebbe finito al centro di un’operazione di calciomercato che potrebbe vederlo inserito come contropartita tecnica per arrivare ad uno dei talenti più interessanti del Brasile.

Stando a GloboEsporte, infatti, per arrivare a Vitao il Napoli sarebbe pronto ad offrire in scambio proprio Juan Jesus, al quale verrà sicuramente affiancato un conguaglio economico importante, visto e considerato che la prima offerta da 7 milioni di euro presentata dal club azzurro all’Internacional, è stata rifiutata perché ritenuta essere troppo bassa rispetto agli 8 del valore del cartellino del brasiliano.