Calciomercato Napoli, decisi i due colpi di gennaio: affare in Premier

Il calciomercato del Napoli è già al centro di importanti novità che possono cambiare il futuro del club: sono già pronti due colpi.

Gli azzurri sono al primo posto in Serie A e vogliono gestire al meglio la classifica e la stagione per raggiungere tutti gli obiettivi stagionali che sono ancora di altissimo livello. Con l’arrivo di Antonio Conte gli obiettivi e i sogni dei tifosi si sono trasformati in possibilità concrete che possono essere percorse con grande forza di volontà e un lavoro che dovrà essere costante per cercare di migliorare la situazione di settimana in settimana.

Conte è già felice della rosa a disposizione ma per continuare a puntare allo Scudetto vuole almeno altri due colpi di livello: Manna e De Laurentiis proveranno ad accontentarlo per gennaio.

Calciomercato Napoli, due colpi a gennaio: le ultime

La stagione del Napoli dovrà portare varie soddisfazioni che sono mancate lo scorso anno con il decimo posto che è stato tremendo per i tifosi che ora si aspettano un grande balzo in avanti.

Il Napoli ha bisogno ancora di qualche rinforzo per rendere la rosa ancora più competitiva e permettere la lotta allo Scudetto fino alla fine della stagione. Certamente non sarà facile poter competere fino all’ultima giornata ma il lavoro di Conte può alimentare i sogni e le speranze dei tifosi.

Secondo le ultime notizie di mercato sul Napoli, Manna e De Laurentiis proveranno ad accontentare Antonio Conte con il calciomercato di gennaio per regalargli due nomi di alto livello.

Napoli, il primo desiderio è Patrick Dorgu

Il Napoli sta studiando le mosse di mercato che possono migliorare la rosa nel mercato di gennaio. Ci sono diversi calciatori nel mirino di Antonio Conte che sta valutando già alcuni profili insieme a Giovanni Manna.

Secondo quanto riferisce TMW, il primo nome sulla lista dei desideri è quello di Patrick Dorgu del Lecce. L’esterno danese si sta dimostrando uno dei migliori della Serie A e potrebbe essere determinante per la crescita degli azzurri. Conte gli ha già parlato e lo vorrebbe in azzurro per poter sviluppare a tutti gli effetti la sua idea di calcio.

Il Lecce non chiude le porte alla cessione di Dorgu ma chiede almeno 20 milioni di euro per il classe 2004 che piace già a molti club di Premier League.

Colpo in difesa per il Napoli: piace Kiwior

Proprio con la Premier League potrebbe esserci un nuovo intreccio in casa Napoli. Per il mercato di gennaio potrebbe arrivare Jakub Kiwior dall’Arsenal. Il difensore polacco ex Spezia non sta trovando troppo spazio con Mikel Arteta e per questo potrebbe diventare un affare a sorpresa per completare la difesa di Conte, che oggi come sostituti ha solo Juan Jesus e Rafa Marin ma non sembrano all’altezza della situazione. Oltre Dorgu, dunque, c’è anche la possibilità di andare a prendere un nuovo difensore centrale.

Kiwior al Napoli potrebbe essere un colpo in prestito con diritto di riscatto, formula che non piace troppo all’Arsenal che, però, potrebbe convincersi se servirà per alleggerire un po’ i costi a bilanci.