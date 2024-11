Conte lo vuole al Napoli: ADL vola in Germania per comprarlo

Se vieni scelto da Antonio Conte, significa che oltre ad essere estremamente valido, fai soprattutto al caso suo, cosa mai scontata.

In quel di gennaio il Napoli non si prenderà la scena con nessun tipo di affare eclatante, anche perché l’allenatore salentino avrebbe già fatto il nome di un paio di giocatori con i quali vorrebbe lavorare. Su tutti il difensore, che rappresenterebbe essere quel tipo di profilo con il quale andare a rinforzare e completare una volta e per tutte il reparto che forse al momento ne ha più bisogno.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché sul giocatore ci sarebbe l’interesse anche di altri grandi squadre d’Europa, ma l’impressione è che la volontà di Antonio Conte potrebbe giocare un ruolo decisivo in questa situazione.

Conte l’ha scelto: colpo Napoli dalla Bundesliga

Parlare di calciomercato sembrerebbe essere prematuro, ma non per il Napoli di Antonio Conte, che a quanto pare starebbe già programmando la prossima finestra invernale di trasferimenti per farsi trovare pronto al momento opportuno. Considerata la competitività della rosa, a gennaio la dirigenza azzurra avrà davvero pochissimo lavoro da fare, anche perché l’intenzione dell’allenatore salentino è quella di compiere giusto qualche accorgimento così da essere lungo e coperto in ogni reparto.

Nonostante questo, comunque, Antonio Conte avrebbe presentato una lista di eletti a De Laurentiis e Manna, con il Napoli pronto a fare l’impossibile per cercare di accontentare chi oggi siede in panchina. Fra questi rientra anche il nome del difensore, giocatore che già in passato è stato accostato alla maglia azzurra, in particolare nell’anno della cessione di Kalidou Koulibaly.

Stando dunque a quanto riportato da Niccolò Ceccarini nel suo consueto appuntamento con l’editoriale di TMW, per andare a rinforzare e completare la batteria di centrali nel prossimo calciomercato, il Napoli sarebbe tornato a seguire con attenzione Ko Itakura del Borussia Monchengladbach, il cui contratto con il club tedesco scade nel giugno 2026.

Occasione dalla Germania: nuovo innesto per il Napoli

Ko Itakura potrebbe rappresentare essere un’occasione interessante per il Napoli. Alla ricerca di un nuovo difensore centrale, il club di De Laurentiis sarebbe tornato a monitorare il giocatore giapponese, profilo particolarmente gradito anche ad Antonio Conte.

Con una valutazione attuale di mercato che si aggira attorno ai 15 milioni di euro, stando a dati Transfermarkt, il nipponico potrebbe diventare un nuovo giocatore del Napoli a cifre decisamente inferiori. Il fatto che abbia il contratto in scadenza nel 2026 rappresenterebbe un vantaggio per De Laurentiis e soci, che potrebbero sedersi al tavolo delle trattative con il ‘Gladbach già a gennaio per cercare di portare sin da subito Itakura in Italia. Le alternative sono i soliti noti, ovvero Jakub Kiwior e Radu Dragusin.