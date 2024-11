Gravi accuse a Lukaku, ha tutti contro: svelato il reale motivo

Romelu Lukaku è l’uomo a cui si appoggia Antonio Conte e il Napoli per questa stagione: ora, però, piovono pesanti accuse sul bomber belga.

L’attaccante è diventato il nuovo riferimento a cui aggrapparsi per riuscire a sognare in grande in questa stagione. L’addio di Osimhen è stato digerito in fretta da molti tifosi che, però, si aspettavano un impatto migliore da parte dell’ex Chelsea per l’avvio di questa stagione sotto la gestione Conte. Invece BigRom non sta sempre rispettando le aspettative e in alcuni casi è stato già criticato aspramente da chi si aspettava di più in termini realizzativi ma soprattutto di importanza globale nel calcio contiano.

Il Napoli affronterà l’Inter a San Siro per una sfida di altissima quota che può dare un forte boost per tenere il primato e Lukaku sarà certamente un protagonista assoluto della partita.

Inter-Napoli è la partita di Romelu Lukaku

Il Napoli vola a San Siro per la seconda volta in pochissimi giorni, questa volta per affrontare l’Inter di Simone Inzaghi che insegue proprio gli azzurri in classifica. La sfida si giocherà molto anche sui nervi, oltre che sulle qualità dei campioni delle rispettive rose che possono fare la differenza ad altissimi livelli e in qualsiasi momento.

I due protagonisti più attesi della sfida sono sicuramente Antonio Conte e Romelu Lukaku, due grandi ex che hanno fatto benissimo in maglia nerazzurra e che hanno lasciato ottimi ricordi sportivi.

Ma per Lukaku la partita sarà molto più complicata a livello ambientale: il belga non si è lasciato per niente bene con i tifosi dell’Inter che ora sono tutti contro di lui.

Fischi a Lukaku: piovono pesanti accuse su di lui

I tifosi dell’Inter accoglieranno Romelu Lukaku con bordate pesantissime di fischi. Per BigRom sarà estremamente complicato riuscire a gestire la tensione di una partita così importante, soprattutto se sommerso dai fischi e dalla rabbia dei tifosi interisti.

Perché fischiano Lukaku? La verità è presto detta: il belga lasciò l’Inter dopo il prestito ma la dirigenza nerazzurra aveva intenzione di acquistarlo a titolo definitivo. Prima di far partire la trattativa, però, il bomber belga “sparì”, non rispondendo più al telefono a nessun membro dell’Inter, né dirigenti né ex compagni di squadra.

A quel punto il rapporto con tutto il mondo Inter crollò definitivamente e anche oggi continua l’astio nei confronti del numero 11 del Napoli che sarà sicuramente l’accusato principale nel match di questa sera.

Accuse a Lukaku: proverà a rispondere con un gol

Romelu Lukaku proverà a battere il suo passato con il suo condottiero preferito al suo fianco: Antonio Conte. Con l’allenatore del Napoli attuale ha vissuto i migliori momenti della sua carriera a livello personale e di numeri e ora vuole dare un nuovo dispiacere al suo passato.

La ‘Lu-La’ che tanto aveva fatto impazzire di gioia i tifosi dell’Inter è ormai inesistente e Lukaku proverà a bissare quanto fatto pochi giorni fa a San Siro contro il Milan per prendersi tutto l’amore dei tifosi del Napoli.