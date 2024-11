Maldini al Napoli: da Milano annunciano il colpo di scena

Un colpo di scena vero e proprio quello che viene raccontato in merito all’approdo di Maldini al Napoli.

Una beffa con contro-beffa se si pensa a quelle che sono le voci di calciomercato proprio da Milano che riguardavano il triangolo Monza-Milano-Torino sul futuro del talento italiano, nonché figlio d’arte.

La dinastia Maldini si è clamorosamente interrotta tra le fila del Milan, con la possibilità di vedere Daniel Maldini in una rivale storica dei rossoneri. Basti pensare che il nome di Maldini è stato associato a quello dell’Inter, club che sfida appunto il Napoli non solo in campo questa sera, per la sfida Scudetto, bensì nel duello di calciomercato che vedrà protagonista Daniel Maldini, già a gennaio.

Calciomercato: Maldini al Napoli, l’annuncio con colpo di scena

È Matteo Moretto di Relevo a svelare quella che è la notizia sul colpo Maldini in casa Napoli. L’esperto di calciomercato ha svelato quella che è la situazione che torna a vedere protagonista il Napoli sul mercato, dopo quanto di buono ha già fatto la società di Aurelio De Laurentiis, nell’ultima sessione di mercato, in estate.

La certezza è che nella prossima stagione, Maldini giocherà in una delle big del calcio italiano, considerando pure quella che è la clausola rescissoria, che permette il colpo low cost ai diversi club che ne sono interessati.

Tra questi, a sorpresa, ci sarebbe anche il Napoli su Daniel Maldini. Secondo la stessa fonte infatti, la sfida non si giocherà solo in campo dalle squadre, ma anche tra Ausilio e Manna, per il calciomercato di Inter e Napoli.

Maldini-Napoli: ipotesi già a gennaio

Qualora il Napoli dovesse liberare Raspadori o comunque uno dei calciatori tra i possibili partenti dal Napoli, allora l’affare Daniel Maldini potrà consumarsi già nel mese di gennaio. Chissà che Luciano Spalletti non sia proprio il fautore di tale operazione perché, conoscendo l’ambiente, potrebbe consigliare ad uno dei suoi convocati di finire appunto in terra partenopea, per il suo percorso di crescita. Crescita che ha vissuto al Monza e pronto, a quanto pare adesso, al grande salto in una big d’Italia in Serie A.

Le cifre del colpo Maldini: può arrivare al Napoli con la clausola

Una clausola rescissoria potrebbe permettere al Napoli di prendere Daniel Maldini, attraverso un’operazione low cost. La stessa, a soli 12 milioni di euro, condizione valida per i club italiani. Spiega, la stessa fonte, che poi il 50% di tale operazione, sulla vendita eventuale di Maldini al Napoli, spetterà al Milan che detiene, per accordi, il guadagno del 50% della futura rivendita, pattuito al momento della cessione di Maldini al Monza.