Napoli, altro colpo dalla Georgia: beffate Milan e Real

Oramai l’asse Napoli-Georgia è diventato uno dei più interessanti dell’intero panorama calcistico (e di calciomercato) internazionale.

A confermarlo il fatto che il club di De Laurentiis sarebbe sulle tracce di uno dei nuovi talenti del calcio georgiano, giocatore che a quanto pare sarebbe stato suggerito direttamente da Kvicha Kvaratkshelia. Considerato quanto guadagnato con l’arrivo del 77, non appena il Napoli sente o segue qualcuno dalla Georgia vede oro, ma in effetti non si potrebbe fare altrimenti considerata la moltitudine di giocatori di livello usciti da quella nazione nell’ultimo periodo.

Ed il 16enne sembrerebbe dare continuità a questo trend, con la dirigenza azzurra pronta ad affondare su di lui il colpo decisivo anticipando Milan e Real Madrid, fra le altre.

Il Napoli pesca ancora una volta dalla Georgia dopo Kvaratkshelia

La squadra è già forte e competitiva di suo, motivo per il quale nel prossimo calciomercato invernale Antonio Conte si limiterà a compiere giusto qualche accorgimento per rinforzare il suo Napoli in vista della seconda parte di stagione.

A fronte di questo dalle parti di Castelvolturno non è in programma nessun colpo ad effetto, se non qualche operazione mirata e studiata per bene dall’area tecnica insieme a quella dirigenziale, come ad esempio quella che porterebbe il giovane talento georgiano a raggiungere in quel di Napoli il connazionale Kvicha Kvaratkshelia. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché sul 16enne ci sarebbe la concorrenza di mezza Europa, ma l’impressione è che il legame che c’è fra il club azzurro e la Georgia potrebbe in qualche modo favore De Laurentiis e soci.

Stando dunque a quanto riportato da Ekrem Konur sui propri profili social, il Napoli si starebbe prepotentemente inserito nella corsa Saba Kharebashvili, giovane terzino sinistro classe 2008 della Dinamo Tbilisi, che fino a questo momento ha collezionato 31 presente in tutte le competizioni con la storica compagine georgiana, fra prima squadre e Primavera.

Non solo il Napoli sulle tracce del giovane georgiano

Il Napoli è sulle tracce di un altro giovane georgiano: Saba Kharebashvili. Sul terzino sinistro della Dinamo Tbilisi non ci sarebbe però solo il club di De Laurentiis, anzi, la concorrenza sarebbe addirittura piuttosto agguerrita.

Stando infatti a quanto riportato da Ekrem Konur, Kharebashvili sarebbe finito nel mirino anche di Real Madrid, Milan, RedBull Lipsia e Barcellona, che nelle prossime settimane potrebbero iniziare ad allacciare quantomeno i rapporti con l’entourage del 16enne per capire la fattibilità di una trattativa che si potrebbe prendere seriamente la scena nel prossimo calciomercato. In tutto questo, stando a dati Transfermarkt, il valore di mercato del classe 2008 dovrebbe essere di appena 300mila euro.