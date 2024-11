Ribaltone in Serie A: sta tornando Rudi Garcia, svelata la destinazione

Momento di grande difficoltà per la squadra italiana che sta pensando anche a Rudi Garcia, per un clamoroso ritorno in panchina.

Il tecnico francese, fermo dopo la fine della sua esperienza a Napoli, può tornare ad allenare di nuovo in Serie A. La pista è percorribile e troverebbe anche il consenso da parte dello stesso allenatore che è legato molto all’Italia.

Ecco le ultimissime riguardo il futuro dell’allenatore francese, che può tornare in Serie A. C’è l’annuncio che spiazza i tifosi, increduli dopo la notizia relativa al possibile ingaggio da parte dell’ex Lille.

Dopo le voci riguardo il Rennes, adesso Rudi Garcia è finito nel mirino di un’altra società. Si tratta di un club italiano che ha iniziato a pensare al francese per sostituire il proprio allenatore.

Reduce dall’avventura poco fortunata a Napoli, conclusa con l’esonero, adesso Rudi Garcia può tornare nuovamente in Serie A per raccogliere l’eredità di un altro suo collega.

Un intreccio clamoroso che divide anche i tifosi, che sui social hanno detto la loro riguardo il possibile ritorno in Italia di Rudi Garcia. Ecco tutti i dettagli.

Chi vuole prendere Rudi Garcia?

C’è grande tensione all’interno del club dopo i recenti risultati negativi che hanno aperto un faro sulla gestione societaria da parte della proprietà che è finita nel mirino anche della tifoseria.

La critica ha colpito il club che adesso ha messo in discussione tutti. Dopo la sconfitta in campionato, infatti, è arrivata la notizia relativa all’esonero di Ivan Juric che ha perso la fiducia dell’intero ambiente giallorosso.

La Roma, adesso, è alla ricerca di un altro allenatore per poter provare a salvare la stagione che sembra ormai già compromessa.

In queste ultime ore si è parlato anche di un clamoroso ritorno nella Capitale, con alcuni dirigenti che avrebbero pensato di riportare sulla panchina della Roma Rudi Garcia.

Rudi Garcia ritorna alla Roma? Ecco i dettagli

L’ufficialità dell’esonero di Juric è arrivata al termine della sconfitta contro il Bologna. La Roma, adesso, è alla ricerca di un altro allenatore. In pole c’è sempre Roberto Mancini ma nelle ultime ore è uscita fuori la notizia relativa al possibile ritorno in giallorosso di Rudi Garcia, che ha già allenato nella Capitale dal 2013 al 2016.

Questa ipotesi stuzzica la fantasia dei tifosi, che sui social si sono divisi riguardo questa opzione visto che il francese è reduce dall’ultima esperienza a Napoli in cui non ha brillato del tutto. Altri invece, legati ai ricordi passati, sono curiosi di vedere all’opera Garcia che è pronfondamente legato alla squadra delle Capitale.

Attese novità a breve con i Friedkin che molto presto dovranno sciogliere i dubbi riguardo la scelta del prossimo allenatore della Roma.