Ribaltone nel pre-partita: Conte ha fatto una cosa prima di Inter-Napoli

È il giorno di Inter-Napoli, ma la giornata è cominciata in un certo modo, secondo quanto si racconta a Milano.

Un vero e proprio ribaltone nel programma, con Conte che ha preso una scelta ben precisa al fine di trovare una soluzione proprio in vista di Inter-Napoli, partita che non è sicuramente da dentro o fuori o che segna lo Scudetto, ma che fa comunque da crocevia, essendo uno scontro diretto vero e proprio per le posizioni di classifica. Chi vince sale e chi perde scende.

Si augura, il Napoli, di poter dare un calcione all’Inter e rispedirla alle spalle, con i nerazzurri che invece si aggrappano alla speranza di restare prima di tutto attaccati al Napoli, qualora dovesse venir fuori un pareggio, ma con la possibilità di scavalcare i partenopei se dovesse, il club nerazzurro, riuscire a portarla a casa questa sera a San Siro. Prima del match, al fine di evitare questo, Conte ha preso una decisione.

Ribaltone con Conte: il tecnico ha fatto una scelta a Milano

Antonio Conte ha fatto una scelta, che si replica con quanto si era già visto per la sfida contro il Milan, sempre a San Siro. Non molti giorni fa si era giocata una partita che il Napoli ha vinto a Milano, sotto la cura Conte.

Una cura, quella col tecnico salentino, partita da lontano. E nella giornata stessa a Milano, così come fece proprio per la sfida contro i rossoneri, si effettua lo stesso modus operandi che ha portato al risultato finale.

Secondo quanto svelano da CalcioNapoli24, infatti, Antonio Conte avrebbe a sorpresa fatto allenare, di nuovo, la squadra. Un allenamento ulteriore, questa mattina, su uno dei campi messi a disposizione da una squadra di Milano. E il motivo è stato spiegato, poi, dalla stessa fonte.

La scelta di Conte prima di Inter-Napoli

Prima di Inter-Napoli, Antonio Conte ha deciso di far allenare nel corso della mattina, la sua squadra. Una vera e propria rifinitura prima della sfida di questa sera al Giuseppe Meazza, con appuntamento alle 20 e 45, in quel di Milano. Scelta a sorpresa, ma il motivo è legato alla voglia di tenere alta la concentrazione di tutti che dandosi un’ultima “compattata” prima del grande evento, dovranno farsi trovare pronti, senza alibi, dimenticando oltretutto la pesante sconfitta contro l’Atalanta.

Ultime sul Napoli: il luogo della scelta di Conte

Il luogo scelto dal Napoli, per l’allenamento imposto da Conte, è sul campo di allenamento dell’Alcione Milano, squadra che milita in Serie C. Questo, stando a quanto riferito dalla fonte che ha spiegato come l’intera squadra sia stata avvertita e spedita in allenamento, al fine di cominciare questo Inter-Napoli-day con la massima concentrazione.