C’è la svolta, firma subito: pronta anche la PEC del Napoli

Dopo mesi di dialoghi e trattative, Napoli, giocatore ed agente avrebbero finalmente trovato la quadra per un rinnovo fortemente voluto in primis da Antonio Conte.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’azzurro dovrebbe firmare nelle prossime settimane il suo nuovo contratto che lo legherà al club partenopeo per ancora più anni, rinforzando così un legame che nel corso di queste stagioni sembrerebbe essere diventato quasi indissolubile. In tutto questo sarebbero stati svelati anche i dettagli di questo accordo, riportarti in maniera chiara nella PEC che De Laurentiis è prossimo a mandare ai legali del giocatore per definire una volta e per tutte questa situazione.

Firma subito con il Napoli: PEC pronta

Una squadra vincente viene costruita dalle fondamenta, ed è un po’ quello che quest’estate Antonio Conte ha fatto confermando tutti i pilastri del vecchio ciclo del Napoli, capace di stracciare un campionato ed arrivare l’anno dopo decimo. Con il salentino in panchina la situazione è cambiata, come conferma il primato in classifica in Serie A.

Non solo i risultati, ma dalle parti di Castelvolturno sono cambiati anche atteggiamenti ed umori, come conferma il fatto che oramai tutti vogliono Napoli, e chi già c’è dentro vuole restarci. Lo confermano le diverse trattative in piedi per alcuni rinnovi importanti, anche se uno di questi sembrerebbe essere addirittura anche già prossimo alla definizione, come confermato questa mattina da Il Mattino.

Stando al noto quotidiano campano, infatti, nei prossimi giorni il Napoli invierà una PEC ad Anguissa ed agenti per riferire loro l’esercitazione unilaterale per il rinnovo automatico del centrocampista. Una scelta che decisamente non dispiace né ai tifosi, né ad Antonio Conte né tantomeno al giocatore stesso, che in azzurro ha trovato la sua quadra, la sua natura, dopo un girovagare estenuante per l’Europa senza mai raggiungere gli obiettivi che si era prefissato.

Rinnovo pronto: svelati tutti i dettagli dell’accordo

Frank Zambo-Anguissa rinnoverà con il Napoli, decisione presa. La cura Conte ha fatto effetto anche sul centrocampista camerunese, che presto si legherà al club partenopeo per ancora più anni, diventando uno dei veterani dello spogliatoio azzurro.

Stando a quanto riportato da Il Mattino, infatti, considerata l’importanza che il giocatore ha all’interno degli schemi, e non solo, di questo Napoli, il club presto invierà agli agenti di Anguissa una PEC dove verranno informati dell’esercitazione unilaterale del rinnovo di contratto del giocatore. Al momento nessun dettaglio è trapelato in merito allo stipendio che percepirà poi il 99, che con ogni probabilità rimarrà invariato, a differenza invece della nuova durata del contratto, che dovrebbe estinguersi non più il prossimo giugno ma nel 2027.