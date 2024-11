Conte si lamenta del VAR, Palmeri lo attacca: “Inter danneggiata”

Antonio Conte si è scagliato contro il VAR dopo Inter-Napoli: l’allenatore azzurro ha mandato messaggi fortissimi alla classe arbitrale.

La partita di San Siro ha dimostrato che il Napoli può lottare per i primi posti della classifica e che l’Inter è ancora una delle squadre più solide della Serie A che può puntare alla vittoria dello Scudetto per il secondo anno di fila. La gara è terminata 1-1 ma tra mille polemiche a causa del rigore assegnato all’Inter per un fallo alquanto dubbio di Anguissa su Dumfries che ha scatenato l’ira funesta di Antonio Conte.

Al termine della partita l’allenatore del Napoli è stato una furia nei confronti del VAR e della classe arbitrale e le sue parole hanno creato un grande dibattito.

Conte contro VAR e arbitri: scoppia la polemica

Antonio Conte non le ha mandate a dire all’arbitro Mariani, al VAR presente a San Siro e, in generale, alla classe arbitrale. Ha parlato a chiare lettere di inadeguatezza totale, visto che non c’è mai chiarezza sulla possibilità o meno di intervenire da parte della tecnologia e che la gara di ieri sarebbe potuta essere risolta a favore dell’Inter per un rigore inesistente.

Inter e Napoli hanno messo in scena una bella partita ma non uno spettacolo assoluto come, forse, ci si aspettava dalle ultime due squadre a vincere uno Scudetto.

Dopo lo sfogo di Conte si sono scatenate mille polemiche sulla partita e anche sulle lamentele del tecnico del Napoli e tra gli attacchi più pesanti c’è stato quello di Tancredi Palmeri.

Palmeri contro Conte: “Inter danneggiata”

I social sono lo sfogatoio di tutti e le parole di ieri di Antonio Conte sul VAR e l’arbitraggio hanno creato polemiche infinite e tante “battaglie” che hanno coinvolto anche giornalisti di un certo rilievo come Tancredi Palmeri. Il noto volto di Sportitalia ha attaccato pesantemente l’allenatore del Napoli, andando ad analizzare tutti i frame delle azioni incriminate.

“Dunque alla fine della fiera rimane che a essere stata danneggiata sia stata l’Inter, eppure si è lamentato il Napoli, per un rigore giusto (e fallito!)“, ha scritto Tancredi Palmeri su X facendo riferimento al mancato controllo VAR per il tocco con la mano di Mathias Olivera.

E, ancora, ha proseguito, il giornalista, analizzando il rigore estremamente leggero assegnato all’Inter: “Il piede di Anguissa che non va sul pallone ma diretto sullo stinco di Dumfries che andava invece in direzione del pallone??? Assurda mancanza di attributi o capacità di giornalisti e moviolisti, intimiditi da Conte“, accusando giornalisti e moviolisti di asservirsi a un allenatore come Conte.

Tifosi del Napoli contro Tancredi Palmeri

Le parole di Tancredi Palmeri sono risuonate come un’accusa pretestuosa e inutile da parte di un giornalista nei confronti di Antonio Conte che si lamentava del rigore assegnato ma anche, in generale, dell’utilizzo del VAR da parte della classe arbitrale.

I tifosi del Napoli si sono scagliati contro Tancredi Palmeri, accusandolo di non essere un giornalista serio e obiettivo e di non essere super partes come dovrebbe e, anzi, per molti con queste parole e analisi ha anche dimostrato di essere un tifoso dell’Inter.

Insomma, accuse da una parte e dall’altra che sono anche il sale del calcio.