Napoli, Lukaku è un problema: presa una decisione insieme a Conte

Romelu Lukaku per il Napoli sta iniziando a diventare um problema: ora Conte e l’attaccante hanno preso una decisione importante.

L’attaccante belga sta provando a calarsi nella parte del centravanti perfetto per il Napoli ma il suo feeling con la squadra e tutto l’ambiente sembra essersi inceppato all’inizio della stagione, quando è stato sempre decisivo con gol, assist e giocate di altissimo livello. Poi è arrivato un momento di flessione, sparito contro il Milan e tornato contro Atalanta e Inter che ha fatto di nuovo storcere il naso ai tifosi che si aspettano di più da un campione come lui.

Ora a Napoli sta nascendo un problema Lukaku: l’attaccante belga è nel mirino delle critiche ed è stata presa una decisione insieme a Conte.

Lukaku sotto accusa: non è attaccante da Napoli?

Il nome di Romelu Lukaku ha infiammato totalmente la piazza napoletana nel momento del suo acquisto e appena sceso in campo con la maglia azzurra ha subito dimostrato il suo grande valore, risolvendo partite bloccate e mettendosi totalmente al servizio della squadra e dei compagni.

Nell’ultimo mese, però, per Lukaku c’è un momento di forte flessione che non gli sta permettendo di rendere al massimo e, anzi, spesso le sue prestazioni sono sottotono e attirano forti polemiche.

In Inter-Napoli Lukaku è stato annullato da Francesco Acerbi nel secondo tempo e a fine partita molti tifosi si sono chiesti se Lukaku sia l’attaccante giusto per il Napoli.

Lukaku è un problema? Cambia “aria” per due settimane

Lukaku al Napoli ha avuto un impatto molto forte ma ora è in flessione. Le sue prestazioni non sono sempre positive e, anzi, contro Atalanta e Inter è stato uno dei peggiori in campo per gli azzurri. Contro la Dea è rimasto “vittima” della marcatura asfissiante di Hien e contro l’Inter ha subìto quella di Acerbi.

Ora Conte e Lukaku hanno preso la decisione di “far cambiare aria” al bomber per circa due settimane: il Belgio ha convocato Lukaku per le due partite di Nations League e dopo due rifiuti consecutivi, questa volta il centravanti ha accettato di buon grado il ritorno in patria, in modo da potersi confrontare anche con un altro ambiente e poter trovare altri spunti positivi.

Lukaku torna con il Belgio e ne è felice anche Antonio Conte che spera di ritrovare un calciatore rinato nelle convinzioni e nelle idee una volta che tornerà a Castel Volturno.

Napoli, serve un altro Lukaku dopo la sosta

Il Napoli ha tenuto la vetta della classifica anche dopo la sfida contro l’Inter e dopo il trittico di partite difficilissimo in cui è incappato per volere del calendario. Ora ci sono due settimane di riposo e per i – pochi – calciatori che resteranno a Castel Volturno sarà tempo di preparare la sfida contro la Roma che sta cambiando allenatore.

Conte si aspetta un gran ritorno di Lukaku dopo la nazionale, con la speranza che il belga possa ritrovare anche un po’ di serenità in patria e poi prepararsi a un nuovo ciclo difficilissimo di partite da affrontare.