Lo sfogo di Conte arriva al Parlamento: l’annuncio del presidente

Lo sfogo di Antonio Conte ha fatto rumore, tant’è che se ne parla anche all’indomani di Inter-Napoli.

Se ne parla addirittura col presidente del Senato che, toccando il tema calcistico, ha detto la sua in merito a ciò che è stato condannato da Antonio Conte sull’utilizzo del VAR che, anno dopo anno, subisce stravolgimenti.

Cambierà sempre di più il regolamento al VAR, “aggiustando” a poco alla volta quello che è il meccanismo su uno strumento che resta invariato e non uscirà mai più dal calcio, ma che può ampiamente essere migliorato. La denuncia con sfogo di Antonio Conte, nel post-partita di Inter-Napoli, è stata colta. Adesso il compito a chi di dovere di far qualcosa, nei riguardi del protocollo che va ovviamente cambiato.

Lo sfogo di Conte arriva al Governo: l’annuncio del senatore

A prescindere da che parte sia poi l’allenatore coinvolto, se da parte lesa o favorita dalla decisione arbitrale, Conte ha messo in chiaro quello che è un problema sotto l’occhio di tutti al VAR.

“Ma che significa”, chiede più volte l’allenatore del Napoli che sottolinea come, alcuni errori con mancata chiamata al VAR, possano mettere dei “retropensieri” nella mente di chi osserva gli errori stessi, che cambiano l’andamento di una partita e di conseguenza pure la storia dei campionati.

Pertanto, in maniera molto netta e chiara, ad esporsi sul tema è il presidente del Senato, Ignazio La Russa che da tifoso dell’Inter, ha detto la sua a favore di quanto esposto da Antonio Conte.

L’annuncio dal Senato dopo lo sfogo di Conte

Quelle che seguono, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sono le parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Le sue dichiarazioni in merito allo sfogo di Antonio Conte, per il calcio di rigore fischiato a favore dell’Inter, sul contatto tra Anguissa e Dumfries in area di rigore, nell’ultimo Inter-Napoli: “Non devono esserci casi in cui il VAR non può richiamare l’arbitro per intervenire. Devono modificare questo, questa regola c’è perché non c’è voglia di spezzare troppo il gioco. Ma io sono d’accordo con Conte quando dice queste cose”.

Il commento anche sulla partita da parte del presidente del Senato

Ha parlato poi analizzando anche la partita, il presidente del Senato, che ha così commentato Inter-Napoli: “Se l’Inter avesse vinto la partita, sarebbe stato lecito. A Napoli, Antonio Conte, sta facendo un gran lavoro. Parliamo di un allenatore che è riuscito a trasformare un ambiente ed è stato molto bravo in questo”.