Napoli: 15 milioni per il centrocampista, nuovo acquisto dalla Spagna

Il Napoli cerca un rinforzo per il mercato di gennaio. Arrivano delle indiscrezioni riguardo il prossimo obiettivo degli azzurri.

Sia in entrata che in uscita, sarà una sessione particolarmente movimentata per il Napoli che dovrà completare diverse trattative di mercato. Ci sono, infatti, alcuni calciatori in lista di sbarco, che hanno chiesto al club di essere ceduti visto il poco minutaggio.

Allo stesso tempo, Conte ha chiesto dei nuovi innesti in alcune zone del campo. Dalla difesa fino al centrocampo, ecco nuovi aggiornamenti in merito ai giocatori finiti nella lista della spesa del club azzurro.

Calciomercato Napoli: aggiornamenti sul prossimo acquisto

Il Napoli lavora per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il mese di gennaio sarà decisivo per gli azzurri che cercano dei nuovi rinforzi da mettere a disposizione del tecnico salentino, che intende aggiungere maggiore talento alla propria rosa.

La seconda parte di stagione, infatti, sarà decisiva per le ambizioni del Napoli che vuole continuare a lottare per il primo posto in classifica.

Dalla Spagna rilanciano l’indiscrezione di mercato relativa al 23enne, finito nel mirino del Napoli da qualche mese. Seguito con attenzione da Manna, l’affare può andare in porto prossimamente per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Può essere il profilo perfetto per completare la mediana del Napoli, che comprende già giocatori come Anguissa, Lobotka, Gilmour e McTominay. Con la partenza programmata di Folorunsho, la società potrebbe pescare dalla Liga il prossimo centrocampista.

Nel mirino dei dirigenti c’è infatti Samu Costa del Maiorca. Il calciatore già in passato è stato accostato agli azzurri, che hanno avuto modo di seguire da vicino il ragazzo che ha mostrato grande talento durante la sua esperienza in Liga.

Samu Costa al Napoli: ecco i dettagli

Arrivato 2023, per appena tre milioni di euro, la valutazione del centrocampista è cresciuta notevolmente grazie alle buone prestazioni ottenuto tra le fila del Maiorca. Con un contratto in scadenza a giugno 2028, ed una clausola di 40 milioni di euro, Samu Costa è valutato dalla società 15 milioni.

Una cifra abbordabile anche per le casse del Napoli che potrebbe decidere di chiudere l’affare per portare alla corte di Conte il centrocampista difensivo. Secondo le ultime notizie di mercato riportate da Superdeporte.es, gli azzurri sono rimasti impressionati dalle qualità del 23enne che in Serie A può esplodere in maniera definitiva.